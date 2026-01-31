Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Januar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Wachstumsmarkt Smartphone: Apple verdrängt Samsung 2025 von der Weltspitz
Givaudan-Aktie: Feuerwehreinsatz in Werk in Vernier GE
Tech-Highlight 2026: Discord-Börsendebüt nach SEC-Vorstoss wohl in greifbarer Nähe
Suche...
Plus500 Depot

Rio Tinto Aktie 603520 / AU000000RIO1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Möglicher Zusammenschluss 31.01.2026 08:22:00

Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern

Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern

Die Bergbaukonzerne Glencore und Rio wollen wohl die Frist für die laufenden Gespräche über einen Zusammenschluss verlängern.

Rio Tinto
81.46 CHF -4.39%
Kaufen Verkaufen
Die beiden Parteien wollten nun bei der britischen Übernahmekommission ein entsprechendes Gesuch stellen.

Während beide Seiten an einer Einigung interessiert seien, werde wohl mehr Zeit für die Ausarbeitung der Bewertung benötigt, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äussern muss.

Ein Glencore-Sprecher wollte am Freitagabend den Bloomberg-Bericht auf AWP-Anfrage nicht kommentieren. Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das Schweizer Unternehmen kaufen würde, wie es damals hiess.

tp/

London/Zug (awp)

Weitere Links:

Glencore-Aktie verliert: BHP plant wohl keinen Einstieg bei Glencore
Glencore-Aktie fester: Kupter-Produktion in 2025 gedrosselt
So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor einem Jahr verdient

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Rio Tinto Ltd.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto Ltd.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
30.01.26 Marktüberblick: adidas und Apple im Fokus
30.01.26 ABB und Roche verhelfen SMI zu kräftigem Plus
30.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hohe Kursschwankungen
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’724.50 19.62 SS4B5U
Short 13’998.06 13.99 SJ4BMU
Short 14’547.81 8.77 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’188.26 30.01.2026 17:30:01
Long 12’656.41 19.92 SWHB5U
Long 12’348.42 13.62 S8IBHU
Long 11’841.24 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
NVIDIA-Aktie schwächelt dennoch: China erteilt wohl Freigabe für DeepSeek-Chips
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag schwächer
Handgranaten-Deal mit den Niederlanden - Rheinmetall-Aktie dennoch schwächer
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen

Top-Rankings

Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Januar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Januar 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 5: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:44 GNW-News: CGTN: Über Unterschiede hinweg: Warum der britische Premierminister seine lang erwartete China-Reise als "große Chance" bezeichnet
22:35 AKTIE IM FOKUS 2: Apple trotz Rekordquartal erst spät im Plus - Chip-Engpässe
22:32 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich
22:15 Aktien New York Schluss: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich
08:26 Airbus-Aktie im Fokus: Jefferies stuft auf "Hold" herab
08:38 Danone-Aktie: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland
21:16 Devisen: Euro gibt merklich nach - Fed-Nominierung stärkt den Dollar
20:41 POLITIK/ROUNDUP: Millionen Seiten - Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht
20:16 Mexiko warnt vor humanitärer Krise in Kuba nach US-Drohung
20:14 Aktien New York: Trumps Fed-Nominierung bringt Verluste mit sich