Rio Tinto Aktie 603520 / AU000000RIO1
|Möglicher Zusammenschluss
|
31.01.2026 08:22:00
Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Konzerne wollen wohl Frist für Fusionsgespräche verlängern
Die Bergbaukonzerne Glencore und Rio wollen wohl die Frist für die laufenden Gespräche über einen Zusammenschluss verlängern.
Während beide Seiten an einer Einigung interessiert seien, werde wohl mehr Zeit für die Ausarbeitung der Bewertung benötigt, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äussern muss.
Ein Glencore-Sprecher wollte am Freitagabend den Bloomberg-Bericht auf AWP-Anfrage nicht kommentieren. Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das Schweizer Unternehmen kaufen würde, wie es damals hiess.
tp/
London/Zug (awp)
