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Fortschritte 01.09.2026 09:58:00

Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie

Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie

AstraZeneca und Daiichi Sankyo erhalten EU-Zulassung für Enhertu in Kombination mit Roches Perjeta zur Behandlung von fortgeschrittenem HER2-positivem Brustkrebs.

Hutchison China Meditech
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AstraZeneca und Daiichi Sankyo haben von der Europäischen Union die Zulassung für eine Medikamentenkombination zur Behandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Brustkrebs erhalten, die ihr Medikament Enhertu als Erstlinientherapie vorsieht.

Die beiden Pharmaunternehmen erklärten, die EU sei mit ihrer Zulassung für Enhertu in Kombination mit Perjeta von Roche einer positiven Stellungnahme des zuständigen Ausschusses der Europäischen Arzneimittel-Agentur gefolgt. Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen einer klinischen Studie in der Spätphase. Sie zeigte, dass die Kombination der Medikamente das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes im Vergleich zur Standardtherapie verringerte.

Dies ist das erste neue Behandlungsregime in der EU für eine Form von metastasiertem Brustkrebs, bekannt als HER2-positiv, seit mehr als einem Jahrzehnt und die zweite neue Indikation für Enhertu in der EU innerhalb von zwei Monaten, so die Unternehmen.

AstraZeneca teilte zudem mit, dass eine Spätphasenstudie in China, in der das Medikament Tagrisso in Kombination mit Orpathys (gemeinsam entwickelt mit Hutchmed) untersucht wurde, bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens im Vergleich zu Tagrisso allein gezeigt habe.

Die AstraZeneca-Aktie notiert an der London Stock Exchange stellenweise 1,42 Prozent tiefer bei 118,00 GBP. In Tokio legte die Daiichi Sankyo-Aktie am Dienstag letztlich um marginale 0,09 Prozent auf 2,851 japanische Yen zu.

DJG/DJN/rio/mgo

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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