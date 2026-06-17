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Satelliten treiben Kurse 17.06.2026 19:47:00

Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX nach offenbar erfolgreicher Satellitenmission im Blick

Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX nach offenbar erfolgreicher Satellitenmission im Blick

Die Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX bleiben am Mittwoch im Fokus der Anleger. Im Mittelpunkt steht eine offenbar erfolgreiche Mission zum Aussetzen von Satelliten.

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• SpaceX brachte drei BlueBird-Satelliten von AST SpaceMobile erfolgreich in die Erdumlaufbahn
• AST SpaceMobile baut damit seine Flotte auf insgesamt neun Satelliten aus
• SpaceX stärkt Position als Raketenanbieter

Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX im Fokus

Die Aktien von AST SpaceMobile und SpaceX präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich. Auslöser dürfte eine offenbar erfolgreiche Mission sein, bei der SpaceX drei Satelliten des Wettbewerbers AST SpaceMobile ins All brachte.

SpaceX bestätigte am Mittwoch den Transport und die Aussetzung von drei sogenannten BlueBird-Satelliten von AST SpaceMobile in die Erdumlaufbahn.

Die Aktie von AST SpaceMobile legt daraufhin im NASDAQ-Handel zeitweise um 6,06 Prozent auf 87,24 US-Dollar zu, während SpaceX-Papiere zunächst ebenso höher gehandelt wurden, bevor sie in die Verlustzone abdrehten und zuletzt 1,32 Prozent auf 199,14 US-Dollar abgaben.

Für AST SpaceMobile bedeutet der erfolgreiche Start einen wichtigen Fortschritt nach einem Rückschlag im April. Damals war ein Satellit des Unternehmens bei einem fehlgeschlagenen Start mit einer Rakete von Blue Origin verloren gegangen. Die Nachricht hatte die Aktie belastet, da Investoren mögliche Verzögerungen bei den Ausbauplänen des Unternehmens befürchteten.

Ausbau der Satellitenflotte bleibt entscheidend

Mit den drei neu gestarteten Satelliten erhöht AST SpaceMobile die Zahl der erfolgreich ins All gebrachten Satelliten auf insgesamt neun. Anleger warten jedoch weiterhin auf die Bestätigung, dass sich die besonders grossen Satelliten vollständig entfaltet haben und technisch einwandfrei funktionieren. Dieser Prozess könnte mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Für das Unternehmen bleibt der weitere Ausbau der Satellitenflotte ein zentraler Faktor. Ziel ist es, bis zum Jahresende mindestens 45 Satelliten in der Umlaufbahn zu haben. Diese Anzahl gilt laut Bericht als notwendige Grundlage, um einen kommerziellen Dienst in nördlicheren Breitengraden anbieten zu können.

SpaceX bestätigt Position als Startanbieter

Auch SpaceX profitiert von der Mission, obwohl das Unternehmen gleichzeitig als Wettbewerber im Bereich weltraumgestützter Mobilfunkverbindungen auftritt. Der erfolgreiche Start unterstreicht die Rolle von SpaceX als Anbieter kommerzieller Raketenstarts - auch für Unternehmen, die in ähnlichen Geschäftsfeldern aktiv sind.

Gleichzeitig arbeitet SpaceX an einem eigenen Angebot für mobile Breitbandverbindungen aus dem All. Der Dienst "Starlink Mobile" soll bis Ende kommenden Jahres einen ähnlichen Ansatz verfolgen wie AST SpaceMobile und damit direkt mit dem Unternehmen konkurrieren.

Unterschiedliche Kursentwicklung der Unternehmen

Während die erfolgreiche Mission beiden Unternehmen kurzfristig Auftrieb verlieh, entwickelten sich die Aktienkurse zuletzt unterschiedlich. SpaceX schloss am Dienstag als fünftwertvollstes Unternehmen der Welt und verzeichnete einen Anstieg von knapp 50 Prozent gegenüber seinem Ausgabepreis von 135 US-Dollar am Freitag.

AST SpaceMobile hingegen hatte seit Handelsschluss am vergangenen Donnerstag einen Rückgang von etwa 15 Prozent verzeichnet. Der erfolgreiche Satellitenstart könnte nun dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger in den weiteren Ausbau der Infrastruktur wieder zu stärken.

Weitere Raumfahrt-Aktien im Blick

Aufwärts geht es am Mittwoch auch für weitere Aktien aus dem Raumfahrt-Sektor. So notiert die Rocket Lab-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 105,37 US-Dollar und die Astera Labs-Papiere gewinnen 5,63 Prozent auf 382,07 US-Dollar, während die Anteilsscheine von Redwire 3,18 Prozent auf 13,93 US-Dollar zulegen.

Julia Walter, Martina Köhler, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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