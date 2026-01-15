Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’495 0.2%  SPI 18’612 0.4%  Dow 49’554 0.8%  DAX 25’358 0.3%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6’045 0.7%  Gold 4’610 -0.4%  Bitcoin 77’466 -0.2%  Dollar 0.8027 0.3%  Öl 63.6 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Novo Nordisk-Aktie fällt trotz optimistischer UBS-Analyse - Expansionspläne im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt
Aktien von ASML, Infineon, Intel, Broadcom und Micron nach TSMC-Bilanz mit Kurssprung
Honeywell-Tochter plant Börsengang - eine Bedrohung für D-Wave-Aktie?
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Starke Vorgaben 15.01.2026 17:14:00

Aktien von ASML, Infineon, Intel, Broadcom und Micron nach TSMC-Bilanz mit Kurssprung

Aktien von ASML, Infineon, Intel, Broadcom und Micron nach TSMC-Bilanz mit Kurssprung

Nach starken Geschäftszahlen und überzeugendem Ausblick von TSMC sind auch europäische und US-amerikanische Technologietitel gefragt.

NVIDIA
150.45 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen
• TSMC überzeugt mit Geschäftszahlen
• Ausblick für 2026 überrascht positiv
• Chipbranche an der Börse im Aufwind

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC treiben am Donnerstag die Aktien der europäischen und amerikanischen Halbleiterbranche in die Höhe.

Taiwan Semiconductor (TSMC), der grösste Auftragsfertiger für Chips weltweit, hat im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnwachstum die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal um beeindruckende 35 Prozent auf 505,74 Milliarden TWD (rund 16 Milliarden US-Dollar), womit ein neuer Rekordwert erreicht wurde. Nachfrage und Profitabilität blieben hoch und es zeichne sich keinerlei Abschwächung bei Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) ab.

Starker Ausblick

Der Ausblick ist deshalb vielversprechend: Der Chip-Auftragsfertiger, der NVIDIA und Apple zu seinen Kunden zählt, hat unter anderem eine Bruttogewinnmarge für das erste Quartal von 63 bis 65 Prozent in Aussicht gestellt.

Zudem rechnet der Halbleiterkonzern für das neue Geschäftsjahr mit einer deutlichen Beschleunigung des Umsatzwachstums auf rund 30 Prozent. Das liegt mindestens am oberen Rand der Erwartungen, die sich zuletzt auf eine Beschleunigung Richtung 25 bis 30 Prozent eingependelt haben.

Chipwerte nach TSMC-Bilanz international gefragt

Diese Nachrichten kommen bei Anlegern gut an, sie greifen bei Chip-Aktien beherzt zu: In Europa steigen etwa die Aktien des Chipausrüsters ASML im Amsterdamer Handel um 6,31 Prozent auf 1.152,60 Euro, während die Papiere von Infineon via XETRA um 0,13 Prozent auf 41,46 Euro zulegen.

An der Wall Street zeichnet sich ein ähnliches Bild: Im NASDAQ-Handel rutscht die Intel-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent auf 48,65 Dollar, Broadcom gewinnen 2,09 Prozent auf 347,01 Dollar und Micron zieht um 3,06 Prozent auf 343,57 Dollar an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten