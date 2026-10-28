Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Prime Video holt deutsche Filmchefin von Netflix

Sasha Bühler, zuletzt deutsche Filmchefin des Konkurrenten, übernimmt nach Angaben von Prime Video zum 1. Dezember die Leitung des deutschen Kreativteams. Bühler hatte Netflix im Sommer verlassen. Dort verantwortete sie unter anderem den mit vier Oscars ausgezeichneten Weltkriegsfilm "Im Westen nichts Neues". In ihrer neuen Funktion ist sie zuständig für kommende Projekte wie die Serie "Superior", die Spielshow "Holey Moley - Minigolf Extreme", die Fitzek-Verfilmung "Der erste letzte Tag" sowie den Actionfilm "The Prototype".

Amazon-Papiere zeigen sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel kaum verändert bei 253,10 US-Dollar, während die Netflix-Aktie 0,66 Prozent auf 62,11 US-Dollar verliert.

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MÜNCHEN (awp international)