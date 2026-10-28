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28.10.2026 13:35:00
Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Prime Video holt deutsche Filmchefin von Netflix
Amazon Prime Video holt sich Verstärkung für sein deutschsprachiges Streaming-Angebot von Netflix.
Amazon-Papiere zeigen sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel kaum verändert bei 253,10 US-Dollar, während die Netflix-Aktie 0,66 Prozent auf 62,11 US-Dollar verliert.
/bf/DP/jha
MÜNCHEN (awp international)
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