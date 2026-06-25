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25.06.2026 17:08:04
Aktien von Amazon und Microsoft schwächer: EU will schärfer gegen Cloud-Dienste vorgehen
Die Europäische Union ist der Ansicht, dass Amazon.com und Microsoft im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) der Staatengemeinschaft als Gatekeeper für ihre Cloud-Computing-Dienste behandelt werden sollten.
Die EU-Kommission hat Amazon, Microsoft und andere grosse US-Technologiekonzerne bereits vor Jahren für einige Dienste als Gatekeeper eingestuft. Die Behörde erklärte jetzt, dass sie diese Einstufung auf deren Cloud-Dienste - Amazon Web Services und Microsoft Azure - ausweiten will. Zur Begründung hiess es, dass deren Umsatz, operative Kapazität und Investitionen jene der Wettbewerber deutlich überträfen.
"Wir arbeiten weiterhin konstruktiv mit der Kommission zusammen. Der Cloud-Sektor in Europa ist innovativ, äusserst wettbewerbsintensiv und ein Wachstumsbeschleuniger für die gesamte Wirtschaft," sagte ein Sprecher von Microsoft.
Amazon reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hatte jedoch Anfang dieses Monats erklärt, dass die Anwendung des DMA auf Cloud-Dienste das Risiko berge, die Wettbewerbsfähigkeit zu untergraben, Investitionen abzuschrecken und die Innovation zu belasten.
Die Kommission teilte mit, dass ihre Ansicht, wonach die Cloud-Dienste von Amazon und Microsoft unter den DMA fallen sollten, vorläufig sei. Das bedeutet, dass Amazon und Microsoft nun das Recht haben, die der Kommission vorliegenden Dokumente einzusehen und schriftlich darauf zu antworten. Sollten Vertreter der EU beschliessen, mit der Einstufung fortzufahren, hätten die Unternehmen sechs Monate Zeit, um die vollständige Einhaltung der Verpflichtungen des DMA sicherzustellen.Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie verliert zeitweise 2,28 Prozent auf 228,89 Dollar. Für Microsoft geht es gleichzeitig um 3,10 Prozent auf 354,12 Dollar abwärts.
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