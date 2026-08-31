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Milliardeninvestitionen 31.08.2026 20:54:37

Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein

Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein

Zwei Monate vor den wichtigen Gouverneurswahlen in vielen US-Bundesstaaten sowie Zwischenwahlen im Parlament macht Präsident Donald Trump Front gegen Gegner von riesigen Rechenzentren.

Gemeinden in den gesamten USA seien aus einem einzigen Grund gegen Rechenzentren: wenn sie "rückständig und arm" sein wollen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Er ergänzte zudem zu Konkurrent China im geopolitischen KI-Wettrennen: "China könnte über diese Bewegung gegen Rechenzentren nicht glücklicher sein."

Widerstand gegen die Bauten wächst in den USA

Seit einiger Zeit macht sich immer mehr Kritik innerhalb der USA am Bau von riesigen Rechenzentren breit, die Internet-Konzerne auch für den Ausbau von Künstlicher Intelligenz errichten. Der Widerstand wächst in einigen Bundesstaaten. Befürchtet werden unter anderem Umweltauswirkungen sowie hoher Strom- und Wasserverbrauch.

Trump versucht, mit dem Argument von wirtschaftlichem Wachstum in den Regionen gegenzusteuern. In seinem Post schrieb er von deutlich niedrigeren Steuern und zahlreichen Arbeitsplätzen, die Rechenzentren mit sich bringen würden.

Das Thema Rechenzentren könnte auch eine zunehmend wichtige Rolle im Wahlkampf zu den Kongresswahlen am 3. November spielen. Dort will die Partei Trumps - die Republikaner - ihre hauchdünnen Mehrheiten verteidigen. Und in vielen Bundesstaaten wird über die nächste Besetzung des höchsten politischen Amts - das ist der Gouverneurs-Posten - abgestimmt.

Vor allem Cloud-Schwergewichte wie Amazon , Google , Microsoft und Meta stecken gerade hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren, ebenso der Chipkonzern NVIDIA ./rin/DP/stw

WASHINGTON (awp international)

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