Wichtiger Wachstumsbereich 29.08.2025 06:40:00

Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Blick: UniCredit verstärkt Präsenz im griechischen Bankensektor

Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Blick: UniCredit verstärkt Präsenz im griechischen Bankensektor

UniCredit erhöht ihren Anteil an der griechischen Alpha Bank.

Die italienische Bank gab bekannt, dass sie zusätzliche Finanzinstrumente für einen Anteil von rund 5 Prozent an der Alpha Bank erworben habe, wodurch sich ihr Gesamtanteil auf etwa 26 Prozent erhöhe.

"Unsere Investition in Alpha hat die Erwartungen weit übertroffen und ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich innerhalb unseres Geschäftes", sagte UniCredit-CEO Andrea Orcel. Die Bank gab nicht bekannt, wie viel sie für den Anteil zahlt, erklärte jedoch unter Berufung auf Analystenprognosen, dass die Beteiligung ihr im nächsten Jahr einen Nettogewinn von rund 244 Millionen Euro einbringen dürfte.

Die Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank werde die Kernkapitalquote CET1 von UniCredit - ein wichtiger Massstab für die Kapitalstärke - um etwa 65 Basispunkte senken.

DOW JONES

