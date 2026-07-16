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KI-Allianz 16.07.2026 13:42:00

Aktien von Alibaba und Baidu im Höhenflug: Apple-KI-Deal in China sorgt für Kursfeuerwerk

Aktien von Alibaba und Baidu im Höhenflug: Apple-KI-Deal in China sorgt für Kursfeuerwerk

Peking erteilt grünes Licht, Apple bindet das KI-Modell Qwen ein - und die Anleger bei Alibaba und Baidu reagieren prompt auf die neue Rolle im Geschäft mit dem iPhone in China.

Baidu.com
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  • Alibaba-Aktie und Baidu-Aktie ziehen nach bestätigter Apple-KI-Kooperation an
  • Alibabas KI-Modell Qwen soll Teil von Apple Intelligence in China werden
  • Pekings Aufsicht listet Apple Intelligence unter den zugelassenen KI-Diensten

Die Alibaba-Aktie und die Baidu-Aktie zogen am Donnerstag in Hongkong um 3,17 Prozent auf 117,00 Hongkong-Dollar bzw. 2,42 Prozent auf 110.10 Hongkong-Dollar an, nachdem beide chinesischen Technologiekonzerne offiziell bestätigten, mit Apple beim Ausbau von Apple Intelligence in China zusammenzuarbeiten.

Alibaba teilte mit, dass sein KI-Modell Qwen künftig in Apples KI-Dienste für iOS, iPadOS, macOS und visionOS integriert wird, während Baidu erklärte, gemeinsam mit Apple an KI-Funktionen für iPhones in China zu arbeiten. Für Anleger ist die Nachricht ein Signal, dass beide Konzerne bei der Vergabe der begehrten KI-Rolle im Geschäft mit dem iPhone in China zum Zug kommen.

Alibaba-Aktie und Baidu-Aktie: Zwei Gewinner einer Partnerschaft

Ein Sprecher von Alibaba erklärte gegenüber CNBC, die Fähigkeiten des Modells wie Text- und Bildverständnis sowie Bilderzeugung würden Nutzern in China künftig direkt in den Diensten von Apple zur Verfügung stehen, "ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen". Auch im US-Handel notierte die Alibaba-Aktie bereits vor der offiziellen Bestätigung leicht im Plus. Baidu bestätigte unterdessen die Zusammenarbeit mit Apple an Apple-Intelligence-Funktionen fürs iPhone in China, ohne technische Details zur Rolle des eigenen KI-Modells zu nennen. Apple äusserte sich auf Anfrage von CNBC zunächst nicht.

Peking segnet Apple Intelligence ab

Die chinesische Internetaufsichtsbehörde CAC nahm Apple Intelligence in einer Mitteilung vom 15. Juli 2026 in eine Liste von sieben zugelassenen KI-Diensten für Smartphones auf, zu der auch ein Angebot von Huawei Technologies zählt. Die Zulassung ist Voraussetzung dafür, dass Apple generative KI-Funktionen in China überhaupt anbieten darf, wo etablierte Dienste wie Siri in der bisherigen Form nicht laufen. Erst über die Partnerschaften mit Alibaba und Baidu kann Apple diese regulatorische Hürde nehmen und seine KI-Funktionen an die chinesischen Vorgaben anpassen.

US-China-Wettlauf um KI-Dominanz

Die Partnerschaft fällt in eine Phase, in der sich die technologische Rivalität zwischen den USA und China weiter zuspitzt. Washington versucht, Chinas Zugang zu Spitzenchips zu begrenzen, während Peking US-Investitionen in chinesische Technologiekonzerne zunehmend erschwert. Ende Juni 2026 kamen zudem Berichte auf, wonach Baidus Chipsparte Kunlunxin einen Börsengang in Hongkong anstrebt, der das Geschäft auf rund 50 Milliarden US-Dollar taxieren könnte. Die Forschungsorganisation RAND ordnet den Wettlauf so ein, KI-Führerschaft werde "zunehmend zentral für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit".

Ob sich der Kursschub hält, dürfte sich zeigen, sobald Apple selbst Stellung bezieht oder die schrittweise Einführung von Apple Intelligence in chinesischen App Stores sichtbar wird. Wer in Alibaba oder Baidu investiert ist, sollte bedenken, dass beide Aktien stark von politischen Entscheidungen in Peking und Washington abhängen, was kurzfristige Kursschwankungen verstärken kann.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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