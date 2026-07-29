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Erweiterung des Portfolios 29.07.2026 09:47:00

Aktien verbuchen Gewinne: DKSH erweitert Partnerschaft mit Novartis

Aktien verbuchen Gewinne: DKSH erweitert Partnerschaft mit Novartis

DKSH erweitert sein Portfolio verschreibungspflichtiger Arzneimittel mit einer strategischen Partnerschaft mit dem Pharmariesen Novartis in Südkorea.

Der auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Konzern übernimmt künftig Vertrieb, medizinische Betreuung und Marketing für die Blutdruckmedikamente Diovan und Exforge, wie er am Mittwoch mitteilte.

Die Vereinbarung soll die Marktpräsenz von DKSH im südkoreanischen Gesundheitssektor weiter ausbauen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. DKSH vertreibt in Südkorea bereits verschreibungspflichtige Medikamente von Astrazeneca und Kyowa Kirin.

Die DKSH-Aktie notiert im Handel an der SIX am Mittwoch zeitweise 0,45 Prozent fester bei 67,70 Franken, während die Novartis-Aktie 0,42 Prozent auf 130,95 Franken gewinnt.

awp-robot/to/ra

Zürich (awp)

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