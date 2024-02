Aktien-Tipp UBS-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 34,10 auf 33,00 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neuen Details der Schweizer zu ihrem Dreijahresplan enthielten positive und negative Aspekte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis Ende 2026 sollte dieser die Position der Bank als einer der weltweit grössten Vermögensverwalter stärken.

Aktienbewertung im Detail: Die UBS-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die UBS-Aktie konnte um 12:44 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 24.41 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 35.19 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 756’185 UBS-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 6.5 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 07.05.2024 wird UBS Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

