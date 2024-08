Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die Zalando-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Jörg Frey hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die "starken Zahlen" des Modekonzerns zum zweiten Quartal in einem herausfordernden Umfeld hervor. Zalando sei auf dem Weg, wieder zu ordentlichem Umsatz- und Ergebniswachstum zurückzukehren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.8 Prozent auf 22.18 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 111.90 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 499’440 Zalando-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 3.4 Prozent nach oben. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





