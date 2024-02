Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 440 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Jahreszahlen sei er zuversichtlicher für die Ergebnisentwicklung des Rückversicherers, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auch auf die deutliche Dividendenerhöhung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 08:01 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0.3 Prozent auf 422.60 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 13.58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Anteilsschein 12.4 Prozent. Die kommenden Q1 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 20:22 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.