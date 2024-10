Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Neutral" belassen. Die Marge sei besser gewesen als gedacht, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Kommentare zur Lieferkette seien aber eher negativ.

Um 12:27 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.4 Prozent auf 141.72 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 1.21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150’258 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 2.9 Prozent. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

