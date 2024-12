Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe mit der Auslieferung von 84 Jets im November die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Weg zum Auslieferungsziel für das Gesamtjahr sei zwar immer noch weit, einige Investoren hätten sich von diesem allerdings ohnehin bereits verabschiedet. Der Fokus liege auf 2025, laut Herbert dürfte Airbus im kommenden Jahr die Auslieferung von 800 bis 825 Passagierflugzeugen anpeilen.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 16:51 Uhr 1.3 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2.91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 210’855 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier um 12.9 Prozent aufwärts. Experten erwarten, dass Airbus SE (ex EADS) am 13.02.2025 die Q4 2024-Bilanz vorlegt.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 09:31 / EST



