Aktien-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Daimler Truck-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Lastwagenhersteller sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung zu den Quartalszahlen. Zwar habe der Konzern darauf hingewiesen, dass der Gegenwind in Europa zunehme, aber zugleich Zuversicht gezeigt, die Ziele für 2024 zu erreichen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Daimler Truck-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:49 Uhr 4.7 Prozent im Minus bei 40.68 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 37.66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 34’560 Daimler Truck-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 19.3 Prozent. Am 03.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

