Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Novartis-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Insgesamt habe der Umsatz des Pharmakonzerns etwas enttäuscht, wobei die wichtigen Produkte Kesimpta, Entresto, Cosentyx und Leqvio positiv überrascht hätten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Konzernergebnis (Ebit) und das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft hätten die Erwartungen verfehlt. Der erste Ausblick auf 2024 beinhalte zudem Risiken für die Konsens-Ergebnisprognosen. Nach dem guten Lauf der Aktie seit Jahresbeginn drohe nun eine negative Kursreaktion.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Novartis-Aktie musste am 25.01.2024 um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 3.7 Prozent auf 105.00 USD abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15.78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 7’473 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 5.0 Prozent nach oben. Die kommenden Q4 2023-Ergebnisse werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

