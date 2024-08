Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die EON SE-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aktien des Energieversorgers hätten zuletzt unter Sorgen hinsichtlich der Kapitalallokation im Sektor gelitten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auslöser seien Presseberichte, wonach sich der Konkurrent RWE um eine gross angelegte Beteiligung in den USA bemühen könnte. Der Experte erinnerte daran, dass die Beteiligung von RWE an Eon laut RWE nicht strategisch ist und somit zur Finanzierung einer Transaktion verkauft werden könnte. Laut Gandolfi ergibt sich nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Eon-Aktien.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:34 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.4 Prozent auf 12.08 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 40.79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 831’191 EON SE-Aktien. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 3.5 Prozent. Am 14.11.2024 werden die Kennzahlen für Q3 2024 voraussichtlich präsentiert.

