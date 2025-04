Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Beiersdorf-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal habe die Markterwartungen solide getoppt, schrieb Analyst Olivier Nicolai am Dienstagabend. Er nennt einige Gründe für Optimismus, unter anderem die Innovationsstärke. Zudem werde das Potenzial in China unterschätzt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0.8 Prozent auf 118.00 EUR nach. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 27.12 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7’253 Beiersdorf-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 büsste die Aktie um 4.8 Prozent ein. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

