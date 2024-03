Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Richemont-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 166 Franken belassen. Im Luxusgütersektor hätten die Bewertungen seit den gut ausgefallenen Berichten zum Schlussquartal deutlich angezogen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Je mehr die Konzerne in den Jahren 2022 und 2023 gewachsen seien, desto höher seien auch die Kurse gestiegen. Ausnahmen bildeten hier nur Prada im positiven und Swatch im negativen Sinne. Auch die Polarisierung in der Branche schreite weiter voran, die Grossen würden immer stärker.

Zum Vortag unverändert notierte die Richemont-Aktie um 12:06 Uhr im SIX SX-Handel bei 145.05 CHF. Also weist das Papier noch Spielraum von 14.44 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180’815 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 25.3 Prozent aufwärts. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Richemont wird am 17.05.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 20:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.