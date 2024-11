Aktien-Tipp Siemens Energy-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 21 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy hob am Donnerstagmorgen in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Schätzungen. Das positive Nachfrageumfeld, das es so nur einmal innerhalb einer Generation gebe, hält er aber für eingepreist und die Papiere des Konkurrenten GE Vernova für attraktiver.

Um 13:57 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.4 Prozent auf 46.39 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 24.55 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’425’546 Siemens Energy-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 286.6 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 vorlegen.

