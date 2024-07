Aktien-Tipp Roche-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 215 auf 265 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Pharmakonzern nach dem ordentlichen operativen Quartalsergebnis (Ebita) und der unerwarteten Ausblicksanhebung überarbeitet, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Roche-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 13:32 Uhr 2.1 Prozent auf 283.20 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 6.43 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 491’144 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 20.6 Prozent aufwärts. Experten zufolge können Roche-Anleger am 30.01.2025 einen Blick in die Q4 2024-Bilanz werfen.

