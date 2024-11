Aktien-Tipp QIAGEN-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Privatbank Berenberg hat Qiagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,90 Euro belassen. Der Labordienstleister habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:18 Uhr in Grün und gewann 3.8 Prozent auf 41.62 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 31.91 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 370’738 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 ging es für das Papier um 2.5 Prozent nach oben. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können QIAGEN-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

