Aktien-Tipp Givaudan-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach einer UBS-Konferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4520 Franken belassen. Noch gebe es keine Anzeichen einer Geschäftsabkühlung beim Absatz, den manch einer für das Schlussquartal befürchtet habe, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Givaudan-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Givaudan-Aktie wies um 12:12 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 3’836.00 CHF. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 17.83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2’451 Givaudan-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Givaudan-Aktie um 12.0 Prozent nach oben. Am 24.01.2025 werden die Kennzahlen für Q4 2024 voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 20:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 20:56 / GMT



