Aktien-Tipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Mit Blick auf das dritte Quartal der Boner gebe es etwas mehr negative als positive Aspekte, schrieb Analyst Andy Chu in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 13:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.1 Prozent auf 34.72 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3.69 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 2’349’679 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 18.8 Prozent abwärts. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 06.03.2025 gerechnet.

