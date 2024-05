Aktien-Tipp Commerzbank-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der operative Gewinn der Bank habe sich im ersten Quartal besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die weiter gestiegene Kernkapitalquote eröffne die Möglichkeit erneuter Aktienrückkäufe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:21 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5.1 Prozent auf 15.06 EUR nach oben. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12.88 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 4’275’502 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 43.6 Prozent. Voraussichtlich am 15.05.2024 wird Commerzbank Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



