Aktien-Tipp Allianz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 343 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele anlässlich des Kapitalmarkttags entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Andrew Baker am Dienstagmorgen. Insgesamt hält er die Planung für glaubwürdig.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie wies um 11:27 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 298.40 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 14.95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 376’772 Allianz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 29.9 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.