Aktien-Stratege: Zinssenkung kommt später als erwartet - was das für den Aktienmarkt bedeutet

• Anastassios Frangulidis: Fed dürfte mit erster Zinssenkung zögern• Aktien-Stratege verweist auf die hohe Kerninflation• Aussichten für den Aktienmarkt sollten sich aufhellen

Trotz Bankenkrise und anhaltenden Rezessionsängsten zeigen sich die Aktienmärkte dieses Jahr relativ robust. Dies ist der Hoffnung auf bald sinkende Zinsen geschuldet. Insbesondere die US-Notenbank steht dabei im Anlegerfokus. Vertreter der Fed hatten sich zuletzt aber unterschiedlich zum Thema Geldpolitik geäussert. So sprach sich der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, dafür aus, dass die Notenbank "Umsicht und Geduld" walten lassen sollte. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erklärte hingegen, dass die Fed-Verantwortlichen noch mehr Arbeit vor sich hätten, um die Inflation zu bekämpfen.

Anastassios Frangulidis von der Vermögensverwaltung Pictet geht derweil davon aus, dass die Zinsen in den USA ihren Höhepunkt fast erreicht haben. Zwar hält er es für wahrscheinlich, "dass die Fed Anfang Mai den Zinssatz noch einmal um 0,25 Prozent erhöht", schliesslich habe der Fed-Vorsitzende Jerome Powell dies bereits signalisiert. Doch das sei "dann definitiv die letzte Erhöhung", zeigte sich der Experte, der die USA "am Rande einer Rezession" sieht, in einem Interview mit "cash.ch" überzeugt.

Spätere Zinssenkung

Doch auch wenn der Zinshöhepunkt seiner Meinung nach praktisch erreicht ist, so geht Frangulidis dennoch davon aus, dass sich die Fed mit einer geldpolitischen Lockerung noch Zeit lassen wird. Während die Märkte bereits eine Zinssenkung um 50 Basispunkte zum Jahresende hin und mehr als 100 weitere Punkte im Jahr 2024 einpreisen würden, erwartet der Aktienstratege noch "keine Zinssenkung, weil die Kerninflation immer noch bei 5,5 Prozent liegt. Deshalb ist es durchaus möglich, dass es länger als von den Märkten erhofft dauert, bis die Fed mit Zinssenkungen tatsächlich beginnen wird."

Die erste Leitzinssenkung erwartet Frangulidis "in den nächsten Monaten". Diese Verzögerung begründete er laut cash.ch folgendermassen: "Dass die erste Zinssenkung später als von den Märkten prognostiziert kommen wird, ist dem Umstand geschuldet, dass die Fed im Moment reaktiv und nicht proaktiv agiert. Deshalb dürfte die US-Notenbank abwarten, bis sich die Konjunktur weiter abkühlt und die Inflation weiter zurückgeht."

Die Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Laut dem Experten haben Aktienanleger eine Wirtschaftsverlangsamung zwar bereits eingepreist - jedoch noch nicht vollständig, weshalb der Anpassungsprozess bei den Gewinnschätzungen noch "nicht ganz abgeschlossen" sei. Kurzfristig rät er deshalb immer noch zu Vorsicht.

"Erst wenn sich die US-Wirtschaft verlangsamt, dürfte die Fed den Zinssenkungsprozess tatsächlich einleiten. Das heisst, dass es zuerst noch etwas mehr Druck auf die Gewinnschätzungen geben dürfte, ehe die Bewertungen sich dann mit der Zinssenkung entsprechend wieder erhöhen dürften. Kurzfristig bleibt es deshalb ein schwieriges Umfeld", so Frangulidis in dem Interview.

Auf einen Zeithorizont von zwei Jahren gesehen sei er hingegen "optimistisch", auch wenn es schwierig sei, "den genauen Einstiegspunkt in die Aktien zu timen". Und weil er für die nächsten Quartale von einem rückläufigen Zinsniveau ausgeht, hält er für besagten Zwei-Jahres-Horizont Wachstumstitel für "ein gutes Investment".

Redaktion finanzen.ch