Aktien Schweiz: Zögerliche Gewinne vor US-Arbeitsmarktbericht

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt auch zum Wochenschluss eine freundliche Tendenz. Insgesamt sei das Geschehen aber von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Immerhin stehen am Nachmittag die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten an, vor denen sich die Anleger nicht aus der Deckung wagten, sagen Börsianer. Im Schnitt erwarten Ökonomen derzeit um die 22 Millionen Arbeitslose in den Vereinigten Staaten, respektive eine Arbeitslosenquote von mehr als 16 Prozent.

Damit dürften die Daten gut in diese Woche passen. So hatte Deutschland am Morgen einen rekordhohen Exportrückgang gemeldet. Wie der Chefökonom der VP Bank kommentiert, ist dies der dritte Negativrekord in einer Woche. Auch hierzulande standen die Daten dieser Woche ganz im Zeichen von Lockdown und Coronakrise. Dass die Märkte nicht noch viel negativer auf diese Daten reagieren, begründen Händler zum Teil mit der Erwartungshaltung: Man gehe ohnehin davon aus, dass die Konjunkturzahlen unterirdisch seien. Für eine gewisse Unterstützung sorgen derweil immerhin die jüngsten Signale aus den US-chinesischen Handelsgesprächen.

Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,55 Prozent hinzu auf 9'670,64 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, steigt um 0,58 Prozent auf 1'413,55 und der breite SPI um 0,60 Prozent auf 12'042,33 Punkte. Im SLI stehen derzeit 24 Gewinner sechs Verlierern gegenüber.

Dass der Schweizer Markt erneut anderen europäischen Börsen hinterherläuft, liegt abermals an den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis (beide +0,2%), die mit unterdurchschnittlichen Kursgewinnen den Gesamtmarkt ausbremsen.

Dagegen greifen Anleger zum Wochenschluss vor allem bei konjunkturabhängigen Unternehmen verstärkt zu. Die Geberit-Aktien (+3,3%) bewegen sich dabei ganz vorne mit. Die Titel erhalten durch eine Hochstufung von Kepler Cheuvreux auf "Buy" zusätzlichen Schub. Aber auch der Rolltreppen- und Liftbauer Schindler (+2,2%) oder der Warenprüfkonzern SGS (+2,1%) sowie der Bankensoftware-Spezialist Temenos (+2,0%) legen überdurchschnittlich zu und profitieren somit von der guten Stimmung.

Dass die Anleger den etwas defensiveren Anlagen gegenüber nicht grundsätzlich zurückhaltend eingestellt sind, zeigen dafür die Kursgewinne beim Telekomkonzern Swisscom (+1,3%), oder beim Nahrungsmittelgiganten Nestlé (+1,0%). Aber auch Vifor Pharma (+1,1%) oder die Papiere des Augenheilkonzerns Alcon (+0,7%) gewinnen stärker als der Markt hinzu.

Mit den Titeln des Hörgeräteherstellers Sonova (-1,1%) gehört ein weiterer Vertreter der Gesundheitsbranche unterdessen zu den grössten Verlieren. Hier verweisen Investoren auf Zahlen der Konkurrenz. Sie liessen für den Hörsystem-Spezialisten nichts Gutes erahnen, sagen die Händler.

Die Aktien der beiden Grossbanken Credit Suisse (-0,9%) und UBS (-0,3%) sind ebenso unter den Verlierern zu finden wie diejenigen der Swiss Re oder der Partners Group. Finanzwerte hatten bereits die ganze Woche über einen schweren Stand.

Beim Blick auf die hinteren Reihen stechen die Aktien des Solarzulieferers Meyer Burger (-6,0%) etwas hervor. Ein Auftragsverlust hatte die Titel zuvor zweistellig nach unten geschickt.

Dagegen halten sich die Aktien von Dormakaba (+1,2%) trotz negativer Nachrichten am Berichtstag gut. Das Unternehmen hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen und nun die bisherigen Finanzziele kassiert. Vor allem der schwache Geschäftsverlauf in China im Februar und März 2020 bremste das Schliesstechnikunternehmen.

hr/kw