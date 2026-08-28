Aktien Schweiz: Weiter leicht freundlich vor Jackson Hole

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet und notiert eine Stunde vor Mittag weiterhin leicht im Plus. Der Höhepunkt des Tages steht Börsianern am Nachmittag noch bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am jährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine mit Spannung erwartete Rede halten. "Warsh steht vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben", sagte ein Marktanalyst. Und eine Händlerin meinte: "Da der Markt nie zuvor so wenig über die Marschrichtung der US-Zinspolitik wusste wie aktuell, werden seine Worte ganz besonders stark beachtet."

Grundsätzlich ist die Stimmung an den Aktienmärkten trotz der vielen Unsicherheitsfaktoren politischer und wirtschaftlicher Natur weiter überraschend gut, wie es im Handel heisst. So bleibt doch die Lage in Nahost undurchsichtig und die Inflationssorgen in den USA sind diese Woche mit den über den Schätzungen ausgefallenen PCE-Inflationsdaten wieder präsenter geworden. Zuletzt standen in erster Linie wieder Techwerte im Vordergrund - unterstützt unter anderem von den Nvidia-Zahlen am Vortag. Entsprechend hat der hiesige Leitindex, der kaum Techwerte enthält, mit der allgemeinen Entwicklung nicht ganz mithalten können.

SMI mit Chance auf Wochenplus

Der SMI gewinnt um kurz nach 11 Uhr 0,29 Prozent auf 14'426,20 Punkte. Damit hält sich der Leitindex immerhin die Tür für ein Wochenplus offen. Von den 20 Bluechips notieren derzeit 13 im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,14 Prozent auf 3149,29 und der breite SPI 0,27 Prozent auf 20'317,21 Punkte.

Unternehmensnews aus dem SMI sind zum Wochenbeginn Mangelware, entsprechend halten sich auch die Ausschläge in Grenzen. Etwas bremsend wirken sich erneut die Schwergewichte aus: Nestlé (-0,3%) und Roche (-0,1%) notieren im Minus, Novartis (+0,2%) nur leicht im Plus. Bei Nestlé geht der deutliche Abwärtskurs damit weiter. Am Vortag hatte die ZKB den Titel auf 'Marktgewichten' von 'Übergewichten' zurückgestuft angesichts der vielen Herausforderungen. Roche hat zwar einen Studienerfolg mit seinem Augenmittel Vabysmo vermeldet, was aber offenbar auch keine grösseren Käufe auslöst.

Grösste Gewinner sind derweil mit Richemont (+1,8%), Givaudan (+1,5%) und ABB (+1,4%) Titel aus sehr unterschiedlichen Branchen. Das gleiche gilt für die Titel am Schluss der Tabelle mit Alcon (-1,2%), Logitech (-0,7%) und Partners Group (-0,6%).

Flughafen etwas unter Druck

Etwas mehr News gibt es aus dem breiten Markt. So hat der Flughafen Zürich (-3,6%) mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen der Analysten bei der Profitabilität leicht verfehlt. Zudem hatten sich die Experten mehr Details zum neuen Flughafen Noida in Indien erhofft. Ebenfalls nach Zahlen stehen Jungfraubahn (-1,6%) etwas unter Druck. Dass die Bahn unter dem Ausbleiben vieler ausländischer Touristen wegen des Nahostkrieges leidet, sei allerdings bekannt gewesen, heisst es.

Ems (+2,3%) hat derweil noch die Reingewinnzahlen zum Halbjahr nachgeliefert. Bei der Veröffentlichung der provisorischen Halbjahreszahlen Mitte Juli waren dies wie üblich bei Ems noch nicht publiziert worden. Auch CFT (+4,5%), Adval Tech (+1,4%) und Edisun (+0,3%) legen nach Semesterzahlen zu, Warteck sind noch ungehandelt.

Accelleron (+,%) profitieren derweil von zahlreichen Kurszielerhöhungen im Nachgang der Zahlen. Am Vortag hatte der Titel nach volatilem Handelsverlauf 4,4 Prozent eingebüsst. Und bei Swissquote (+0,6%) hat sich der CEO in der Finanzpresse optimistisch geäussert.

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