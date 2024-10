Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltung vor US-Konsumentenpreisen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas tiefere Eröffnung zu. Nach der schwachen Vorwoche könnte sich der Stabilisierungsversuch der beiden Vortage im Bereich von 12'000 Punkten zwar fortsetzen. Angesichts der zunehmenden Eskalation im Nahostkonflikt, der noch ungewissen Auswirkungen des Hurrikans "Milton" in den USA und des Handelskonflikts zwischen China und Europa scheint zumindest das Überraschungspotential der Aktien nach oben derzeit eher begrenzt. Zumal auch die Vorgaben aus den USA wenig inspirierend sind, denn Kursgewinne gab es am Vorabend in New York vor allem im Technologiesektor.

Frische Impulse für die Aktienmärkte könnten die Konsumentenpreise in den USA vom morgigen Donnerstag bringen oder allenfalls bereits die Publikation des Sitzungsprotokolls des letzten FOMC-Meetings vom Mittwochabend. Die Stimmung an den Finanzmärkten könnte bis dahin vor allem von Zurückhaltung geprägt sein, heisst es in Marktkreisen.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete Leitindex SMI steht um 08.15 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 11'995,23 Punkten.

Die Mehrheit der vorbörslich gehandelten Titel steht am Mittwoch im Bereich von rund -0,2 Prozent im Minus.

Bei den Blue Chips bilden Lonza (+0,6%) eine Ausnahme. Goldman Sachs hat die Abdeckung des Titels mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 645 Franken wieder aufgenommen. Derzeit werden die Aktien für etwas mehr als 530 Franken gehandelt. Die US-Bank sieht den Outsourcing-Markt für Biologika weiterhin robust. Zudem biete die neue Kapazität in Vacaville Lonza Raum für ein starkes mittelfristiges Gewinnwachstum.

Jeweils 0,2 Prozent tiefer notieren auch die Schwergewichte Roche, Novartis und Nestlé. Für letztere hat JPMorgan das Kursziel auf 85 Franken etwas zurückgenommen, bei einem unveränderten Rating "Neutral".

Gegen den Trend legen noch Richemont (+0,2%) und Swatch (+0,3%) zu sowie im breiten Markt Sulzer (+0,8%).

cf/tv