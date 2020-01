Aktien Schweiz Vorbörse: Zurückhaltender Auftakt erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart leicht tiefer erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt. Die Wall Street hatte sich am Freitag nach dem jüngsten Arbeitsmarktbericht mit Abgaben ins Wochenende verabschiedet. Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenstart dagegen klar an.

Auslöser für die Kursgewinne in Asien ist die anstehende Unterzeichnung der Phase-1-Vereinbarung zwischen den USA und China. Ziel ist es, in dem seit mehr als anderthalb Jahren andauernden Zollstreit eine erste Einigung zu erzielen. Allerdings ist bislang unklar, was genau in dem Abkommen steht, und es gibt Zweifel, dass China zu seinem Wort steht und US-Agrarprodukte in Milliardenhöhe kauft. "Nach der jüngsten Rekordjagd an den Börsen, könnte das Unterzeichnen des Abkommens erst einmal Gewinnmitnahmen und damit eine erhöhte Volatilität auslösen," meint ein Händler.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.15 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 10'631,09 Punkten. Die erste vollständige Handelswoche in diesem Jahr hatte der Leitindex am Freitag mit einem Minus von insgesamt 0,6 Prozent beendet.

Von den 20 SMI-Werten notieren vorbörslich alle bis auf Lonza (+0,2%) leicht tiefer. Der Basler Pharmazulieferer hatte am Freitagabend mitgeteilt, mit dem US-Unternehmen Indapta Therapeutics eine strategische Partnerschaft einzugehen.

Mit Abschlägen von jeweils 0,2 Prozent gehören die Aktien der beiden Grossbanken UBS und CS zu den grössten Verlieren. Sie hatten in der vergangenen Woche mit Aufschlägen von jeweils mehr als zwei Prozent zu den grössten Gewinnern gehört.

Noch deutlicher geht es in den hinteren Reihen für Vontobel (-2,1%) abwärts. Die UBS hat zuvor das Rating für die Aktien auf "Neutral" von "Buy" gesenkt. Der Schritt erfolge aus Bewertungsgründen, schreibt der zuständige Analyst. Die mittelfristige Profitabilität und die Wachstumsaussichten seien nun angemessen im Aktienkurs reflektiert.

Derweil machen sich Kurszielerhöhungen positiv im Kurs von SoftwareOne (+0,5%) bemerkbar. Mit der Citigroup und JPMorgan haben gleich zwei grosse US-Häuser ihre Kursziele für die Titel angehoben.

