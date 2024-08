Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Warten auf US-Inflationsdaten

Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag wenig verändert erwartet. Dies lassen vorbörsliche Indikationen erwarten. Vor dem Reigen an Unternehmensergebnissen und Konjunkturzahlen dürften sich die Anleger vorsichtig verhalten, heisst es von Händlern. Dabei stehen am Berichtstag die ZEW-Konjunkturerwartungen in Deutschland und die US-Produzentenpreise im Fokus, bevor dann am Mittwoch die US-Inflationsdaten die volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Denn diese sind für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank sehr wichtig.

In den USA hatten sich die Anleger am Vortag vorsichtig verhalten, wie die Vorgaben zeigen. Während der Dow Jones leicht nachgab, stiegen die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq erneut etwas. Die Anleger suchen weiterhin nach Hinweisen, ob in den USA eine Rezession droht oder nicht. "Die Anleger werden darauf achten, dass die Zahlen im optimalen Bereich liegen - abgekühlt genug, dass niemand die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September in Frage stellt, aber gut genug, um die Rezessionssorgen beiseite zu schieben, die die Märkte in letzter Zeit erschüttert haben", sagte ein Analyst. Bis dahin könnten sich die Anleger mit einer Reihe von Ergebnissen von Unternehmen aus dem Nicht-Bluechip-Bereich beschäftigen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 8.10 Uhr 0,09 Prozent höher bei 11'884,63 Punkten, wobei die Bandbreite bei den 20 Werte von +0,06 bis +0,12 Prozent reicht.

Gute Nachrichten gibt es zum SLI-Wert Schindler (+1,1%). Der Konzern hat einen Grossauftrag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gewonnen. Der Lift- und Rolltreppenhersteller darf insgesamt 293 Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige für das Megaprojekt The Avenues liefern.

Positives zu vermelden gibt es auch zu Galderma (+2,1%). Einerseits hat der Konzern in den USA die Zulassung für den Hoffnungsträger Nemolizumab erhalten. Anderseits werden die Aktien des Dermatologiekonzerns per 1. September in den MSCI Global Standard Index aufgenommen. Zudem hat RBC die Abdeckung der Galderma-Aktien mit dem Rating "Outperform" aufgenommen das Kursziel wurde mit 89 Franken festgelegt.

Die Aktien von Tecan (-8,4%) werden nach Zahlen hingegen deutlich tiefer, Polypeptide (+4,1%), Swissquote (+2,1%) und Basilea (+4,6%) ebenfalls nach Zahlen dagegen höher indiziert.

Die Aktien von Ems Chemie (-1,5% oder 10,60 Fr.) werden ex-Dividende von 16 Franken gehandelt.

pre/rw