SPI 998750 / CH0009987501

17’640.02 Pkt
24.05 Pkt
0.14 %
17:40:01
28.11.2025 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert gesehen - Keine Impulse

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss und am letzten Handelstag im November wenig verändert erwartet. Es fehlten die Impulse, heisst es am Markt. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, heisst es weiter. Ob sich im Verlauf daher wieder ein leicht positiver Trend durchsetzt, werde sich zeigen. Denn nach 7 Sitzungen mit einem Kursgewinn könnte es auch zu einer Konsolidierung kommen. Allerdings dürften die Umsätze eher dünn sein.

Viele Marktteilnehmer in den USA dürften heute gar nicht anwesend sein, heisst es weiter. Denn am heutigen Black Friday startet die Phase der Weihnachtseinkäufe. Und das Weihnachtsgeschäft dürfte gut begonnen haben. Laut Angaben des US-Datenkonzerns Salesforce dürften die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar steigen. Und die National Retail Federation (NFR) erwartet, dass die Feiertagsumsätze in diesem Jahr erstmals 1 Billion US-Dollar übersteigen werden.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 12'840,00 Punkten. Damit steuert der SMI nicht nur auf eine positive Wochen- sondern auch auf eine starke Monatsbilanz zu. Auf Wochensicht hat der SMI rund 1,6 und auf seit Anfang Monat um rund 5 Prozent hinzugewonnen. Sämtliche 20 SMI-Werte werden höher erwartet.

Da es am Berichtstag keine Nachrichten aus den Reihen der Bluechips gibt, erhalten Analystenkommentare ein grösseres Gewicht. Sika (+1,6%) setzen sich an die Spitze des SMI. Barclays hat die Empfehlung nach dem Investorentag beim Bauchemiekonzern auf "Equal Weight" von "Underweight" erhöht. Als Gründe für die Hochstufung werden unter anderem die strategischen Programme wie Effizienzmassnahmen und M&A genannt.

Dahinter halten sich im SMI die Kursaufschläge mit bis zu 0,2 Prozent in Grenzen.

Im breiteren Markt fallen Dottikon ES (+4,1%) nach Zahlen positiv auf.

Ansonsten sorgen ebenfalls Analysten vereinzelt für Kursbewegungen. So stehen Komax (-4,9% auf 59,60 Fr.) unter Druck. Die UBS hat das Rating für den Kabelmaschinenhersteller auf "Neutral" von "Buy" und das Kursziel auf 68 von 150 Franken gesenkt.

Auch bei Sunrise (-3,4% auf 41,20 Fr.) belastet ein Analystenvotum den Kurs. JPMorgan hat die Empfehlung auf "Underweight" von "Neutral" und das Kursziel auf 37 von 46 Franken reduziert.

pre/hr

