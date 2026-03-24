SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Marktkapitalisierung
|
24.03.2026 08:45:36
Aktien Schweiz Vorbörse: Wenig verändert erwartet
Zürich (awp) - Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Es sei wegen der widersprüchlichen Signale zum Iran-Krieg aber weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen, meinen Marktteilnehmer. Belastend wirkt auch der erneute Anstieg der Ölpreise infolge der geopolitischen Unsicherheiten.
Die Märkte blieben weiterhin gefangen in einem hochgradig unsicheren Umfeld, in dem geopolitische Schlagzeilen und Energiepreise die Richtung vorgeben würden, so ein Marktbeobachter. Nachdem US-Präsident Trump seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage mit dem Hinweis aussetzte, es gebe "produktive Gespräche", herrschte ein vage Hoffnung auf eine Entspannung. Allerdings wurden die Aussagen Trumps von iranischer Seite umgehend dementiert, und auch der Ölpreis zog wieder leicht auf aktuell 102,70 US-Dollar je Fass der Sorte Brent an, nachdem er gestern nach einem Zwischenhoch bei 114 US-Dollar kurzzeitig unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen war.
Weiterhin unter Druck sind die Preise für Gold und Silber. Dies spiegle ein Umfeld wider, in dem steigende Energiepreise, Inflationssorgen und die Aussicht auf höhere Zinsen dominieren würden, heisst es am Markt. Trotz geopolitischer Spannungen, die Edelmetalle üblicherweise stützen, überwiege aktuell der Liquiditätsbedarf der Investoren, was zu breiten Gewinnmitnahmen führe. Die Feinunze Gold steht aktuell bei 4366 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau von Anfang Jahr.
SMI-Werte mehrheitlich im Plus
Die Bank Julius Bär berechnet den hiesigen Aktienleitindex SMI vorbörslich um 08.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei 12'400 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex die Entspannungssignale aus Washington zunächst sehr positiv aufgenommen, verlor jedoch im Tagesverlauf an Dynamik. Letztendlich schloss er dennoch moderat im Plus (+0,56 %).
Von den 20 SMI-Titel sind sämtliche Titel bis auf Alcon und Givaudan leicht im Plus. Der Aromen- und Riechstoff wird dabei von einer Rückstufung durch die Deutsche Bank belastet. Im Kommentar wird auf Margendruck in den kommenden 12 Monaten verwiesen .
Auch bei den Nicht-SMI-Werten dominiert die Farbe Grün. Am deutlichsten ziehen vorbörslich SIG nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs an (+3,6%). Ebenfalls klar im Plus sind Tecan (+3,1%) nach dem Einstieg des Family Office von Thomas Schmidheiny.
Grösste Verlierer sind derweil Inficon (-4,9%), wo bei den definitiven Jahreszahlen laut Kommentaren vor allem der Margenausblick klar enttäuscht.
an/rw
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg vor Deeskalation? SMI startet stabil -- DAX mit etwas höherem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit wenig Bewegung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich auf höhem Niveau. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.