SMI 13'341 0.7%  SPI 18'352 0.6%  Dow 49'462 1.0%  DAX 24'892 0.1%  Euro 0.9302 0.1%  EStoxx50 5'932 0.1%  Gold 4'460 -0.8%  Bitcoin 73'855 -0.9%  Dollar 0.7964 0.1%  Öl 60.1 -0.7% 
Auslandsaktien - wie wirken sich Währungseffekte aus?
Dann zahlen sich Rabatt-Coupons wirklich aus
DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt
BMW-Aktie im Fokus: Mehr als eine Million Autos 2025 in Deutschland gebaut
NVIDIA-Aktie an der Spitze: KI-Gigant überholt Apple beim Börsenwert
SPI 998750 / CH0009987501

18’352.40 Pkt
110.15 Pkt
0.60 %
17:40:01
Marktkapitalisierung
07.01.2026 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Weitere Gewinne erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch seine Gewinne vom Vortag ausbauen. Die Vorzeichen dafür stehen jedenfalls gut. An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq ihre Gewinne nach dem Börsenschluss in Europa noch ausgebaut und sich teils zu neuen Rekorden aufgeschwungen. "Zwar hat das Jahr mit vielen Unsicherheiten begonnen, aber nichts von allem hat die Bullen davon abgehalten, die Märkte weiter nach oben zu treiben", kommentierte eine Händlerin den bisherigen Jahresstart.

Während die Unternehmensagenda noch keine fixen Termine bereithält, stehen eine Reihe von Konjunkturdaten im Kalender. So rücken am Vormittag unter anderem die europäischen Inflationsdaten in den Blick. Aus den USA folgen am Nachmittag von ADP die Beschäftigungsdaten, der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen sowie der ISM-Dienstleistungsindex und der Auftragseingang in der Industrie.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,47 Prozent höher bei 13'385,00 Punkten. Am Vortag erst hatte der SMI bei 13'358 Zählern ein neues Rekordhoch erzielt.

Das Nachrichtenaufkommen wird unter anderem vom Telekomriesen Swisscom (+0,1%) bedient. Dieser will über die Töchter Fastweb/Vodafone zusammen mit TIM (Telecom Italia) den 5G-Ausbau zusammen schneller voranbringen.

Alcon (+0,6%) wiederum will nach der gescheiterten Übernahme von Staar Surgical die Strategie im Bereich Refraktionschirurgie beibehalten. Letztendlich wollte der Genfer Augenheilkunde-Konzern beim Preis keine weiteren Zugeständnisse machen. Am gestrigen Nachmittag war die Übernahme geplatzt, die Alcon-Aktie legte zu, während die Staar-Titel einbrachen.

Derweil will Amrize (+0,6%) die texanische PB Materials mit einem Umsatz von über 180 Millionen US-Dollar übernehmen. Bereits im ersten Jahr soll der Zukauf einen positiven Beitrag zu EPS und Cashflow leisten.

Die Pharma-Schwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (1,0%) rücken nach ihrem Vortagsplus nun mit einer Branchenstudie in den Fokus. Barclays nimmt die Bewertung in einer Branchenstudie für Roche mit "Overweight" und für Novartis mit "Equal Weight" wieder auf. Für Sandoz (+0,2%) starten sie ihre Einschätzung mit "Overweight".

Auch ABB (+1,2%) profitieren von einer positiven Studie. Bernstein hat die Aktien noch am Vorabend auf "Marketperform" von "Underperform" hochgestuft.

dm/hr

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

Meistgelesene Nachrichten

Breite Verfügbarkeit von Wegovy-Pille in den USA treibt Novo Nordisk-Aktie erneut kräftig nach oben
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Bayer-Aktie fällt trotzdem ins Minus: Sevabertinib bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
VW-Aktie sinkt: Volkswagen meldet stark rückläufige Absatzzahlen in den USA - VW-Töchter zu Rückrufaktion gezwungen
DocMorris Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagmittag mit DocMorris ein
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Rheinmetall-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Idorsia Aktie News: Idorsia am Dienstagnachmittag massiv unter Druck
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
09:09 DAX-FLASH: Dax knackt erstmals die 25.000-Punkte-Marke
09:07 ROUNDUP: In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten
09:05 Aktien Asien: Märkte konsolidieren vorherige Gewinne
08:57 In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten
08:46 AKTIE IM FOKUS: Redcare vorbörslich ins Minus - Umsatz enttäuscht teils
08:35 Wirtschaftsleistung wächst in Hälfte der Bundesländer
08:30 Linnemann: Brauchen Wirtschaftswunder 2.0
08:25 Linnemann über Brandanschlag: 'Das ist Terror'
08:24 BMW-Aktie in Rot: Mehr als eine Million Autos in Deutschland gebaut
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit nächstem Anlauf auf 25.000 Punkte