Aktien Schweiz Vorbörse: Vor US-Zinsbeschluss fester gesehen - Novartis im Fokus

Zürich (awp) - An der Schweizer Aktienbörse werden zur Wochenmitte mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA leicht höhere Kurse erwartet. Allerdings dürften sich die Aktivitäten vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend auf Spezialsituationen konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen wird dabei vor allem der Jahresabschluss des Pharmariesen Novartis.

Ansonsten dürfte das Interesse der Anleger dem Fed zukommen. Es wird nach Ansicht vieler Ökonomen den Leitzins zwar erneut erhöhen, aber nur noch um 25 Basispunkte (BP) auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent. Im Dezember hatte das Fed noch einen Zinsschritt von 50 BP und davor sogar vier Zinsschritte zu je 75 BP vorgenommen. Zuletzt war die Inflationsrate in den USA aber zurückgegangen, was als Anzeichen für den Erfolg der strengen Geldpolitik gilt. So fiel auch der am Vortag veröffentlichte Arbeitskostenindex tiefer als erwartet aus. Beobachter sind sich darum mehrheitlich einig, dass nun ein kleinerer Schritt folgen wird. Am Donnerstag gilt dann die Aufmerksamkeit dem Zinsentscheid der EZB.

Der von Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr um 0,34 Prozent höher bei 11'323,73 Punkten. 19 der 20 SMI-Werte werden höher und einzig Geberit tiefer indiziert. Damit zeichnet sich ein positiver Auftakt in den Februar ab. Im vergangenen Monat hat der SMI 5,2 Prozent gewonnen. "Sollte sich das Sprichwort 'wie der Januar, so das ganze Jahr' bewahrheiten, dürfen wir entspannt nach vorne blicken", sagte ein Händler.

Novartis werden um 0,2 Prozent höher gestellt. Der Pharmariese hat im 4. Quartal 2022 mit 1,9 Milliarden US-Dollar operativ 24 Prozent weniger verdient. Noch stärker ging der Konzerngewinn zurück, nämlich auf 1,5 Milliarden von 16,3 Milliarden im Vorjahr. In der Vorjahresperiode hatte Novartis wegen des Verkaufs des Roche-Anteils einen sehr hohen Gewinn erzielt. Der für Analysten wichtigere Kern-Betriebsgewinn war mit 4,0 Milliarden Dollar etwas besser als erwartet. JPMorgan sprach in einer ersten Einschätzung von starken Resultaten.

Der Genussschein des Rivalen Roche, der sein Ergebnis am (morgigen) Donnerstag veröffentlichen wird, wird um 0,9 Prozent fester indiziert. Roche hat für sein Blutermittel Hemlibra eine erweiterte Zulassung erhalten.

Fester erwartet werden zudem die Aktien der UBS (+1,0%). RBC hat das Kursziel für die Aktie der Grossbank auf 24 von 23 Franken und JPMorgan auf 23 von 20,70 Franken erhöht. Beide Institute empfehlen die Aktie zum Kauf. UBS hatte am Vortag ihr Jahresergebnis veröffentlicht. Die Aktie hatte am Vortag um 2 Prozent tiefer geschlossen. Die Titel der CS gewinnen 0,7 Prozent.

Dagegen werden Geberit (-0,8%) als einziger SMI-Titel tiefer indiziert. Dies, nachdem Barclays das Rating auf "Underweight" von "Equal Weight" gesenkt hat.

Am breiten Markt fallen Valiant (+2,0%) nach den Jahreszahlen positiv auf.

pre/uh