Aktien Schweiz Vorbörse: Vor US-Arbeitsmarktdaten etwas schwächer gesehen

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse dürfte am Freitag gemäss vorbörslichen Indikationen schwächer in den Handel starten. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Daher sei eher mit abbröckelnden Kursen zu rechnen.

Die mit dem Coronavirus verbundenen Rezessionssorgen steigen im Einklang mit der Zahl der Infektionen, heisst es. Und dies schlägt sich immer stärker auf den US-Arbeitsmarkt nieder. "Nach dem massiven Anstieg bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wird nun heute auch ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenrate erwartet", sagt ein Händler. Die Erstanträge haben sich in der Vorwoche auf mehr als 6 Millionen verdoppelt. Damit dürften nun mehr als 10 Millionen Menschen in den USA arbeitslos sein. Aufgrund einer verzögerten Erhebung der Statistik rechnen Analysten aber nur mit einem geringen Anstieg der US-Arbeitslosenquote, die im Februar noch bei 3,5 Prozent lag. "Das schlimmste kommt erst im Mai, wenn der Corona-Einfluss voll durchschlägt", sagte ein Händler.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI wird um 8.25 Uhr 0,41 Prozent tiefer mit 9'232,62 Punkten indiziert. Am Vortag war der Leitindex vor allem dank einer Erholung der Erdölpreise um 1,1 Prozent gestiegen. Sämtliche SMI-Werte bis auf Novartis werden tiefer gestellt.

Novartis gewinnen ein halbes Prozent. Der Pharmakonzern und die Firma Incyte starten auf der Suche nach geeigneten Behandlungsmöglichkeiten des Coronavirus eine Phase-III-Studie mit dem Mittel Jakavi. Die vorgeschlagene Studie werde Jakavi in Kombination mit einer Standardtherapie (SoC) im Vergleich zur alleinigen SoC-Therapie bei Patienten mit schwerer Lungenentzündung als Folge einer Coronavirus-Infektion untersuchen.

Auf der anderen Seite stehen Zurich. Sie werden zwar um 5,7 Prozent tiefer indiziert. Doch dies ist vor allem der heute fälligen Dividende von 20 Franken je Titel geschuldet.

Ebenfalls "ex" gehandelt werden Geberit (-0,1%/Div: 11,30 Fr.) und Huber+Suhner (-3,0%/Div: 1,60 Fr.)

Zu den wenigen Gewinnern zählen die Aktien von Cosmo (+1,8%). Die italienische Pharmafirma hat 2019 den Verlust um gut 6 Millionen Euro auf 24,5 Millionen ausgeweitet. Nach einer komplexen Neupositionierung sieht sich das Unternehmen nun aber wieder gut aufgestellt und hält die Rückkehr in die Gewinnzone im laufenden Jahr für möglich.

Derweil nimmt die Zahl der Firmen zu, die auf eine Dividende verzichten wollen und die Bezüge ihres Managements wegen der unsicheren Aussichten kürzen. Neu wollen dies nun der Heizkörperhersteller Zehnder und die Aussenwerbefirma APG.

pre/kw