Aktien Schweiz Vorbörse: Vor SNB-Zinsentscheidung schwächer gesehen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut vorbörslichen Indikationen am Donnerstag mit etwas tieferen Kursen starten. Vor dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) um 9.30 Uhr dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Es werde mehrheitlich damit gerechnet, dass die SNB den Leitzins um 25 Basispunkte auf dann null Prozent senken wird. "Doch man weiss ja nie", sagt ein Händler. Es gebe immerhin auch Analysten, die mit einer Reduktion um einen halben Prozentpunkt und damit mit der Wiederkehr der Negativzinspolitik rechneten. Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed trotz anderweitiger Forderungen von US-Präsident Donald Trump den US-Leitzins unverändert belassen. Zudem geht das Fed davon aus, dass die US-Zollpolitik zu steigenden Preisen und einem sich abschwächenden Wachstum führen wird.

Derweil trüben die geopolitischen Spannungen die Marktstimmung weiter ein. Weiterhin sei die Position der USA im Nahostkrieg unklar. Aussagen von Trump zeigten, dass dieser sich weiter nicht auf einen klaren Kurs festlegen will. Sollten die USA in den Krieg zwischen Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht. Es gebe daher wenig Grund sich in Risikoanlagen zu stürzen, sagt eine Händlerin. Da in den USA mit dem Juneteenth und in Deutschland sowie in Teilen der Schweiz mit Fronleichnam Feiertage begangen werden, dürften dem Geschäft ansonsten Impulse fehlen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 8.15 Uhr vorbörslich um 0,37 Prozent tiefer bei 11'914,94 Punkten. Bis auf Nestlé werden alle SMI-Werte im Minus erwartet.

Neben der Zinsentscheidung der SNB findet auch Stabilitätsbericht der hiesigen Notenbank Beachtung bei den Anlegern. Demnach unterstützen die Währungshüter die Massnahmen des Bundesrats zur stärkeren Unterlegung der ausländischen Beteiligungen bei der UBS (-0,6% auf 25,06 Fr). Das Verlustpotenzial für die Grossbank unter den diversen Stressszenarien bleibe substanziell, heisst es im Bericht.

Deutlich tiefer gestellt sind Partners Group (-2,3% auf 992 Fr.). Grund dafür dürfte Goldman Sachs sein: Die US-Bank hat das Rating für den Vermögensverwalter auf "Neutral" von "Buy" und das Kursziel auf 1150 von 1250 Franken reduziert.

Richemont und Swatch werden um jeweils 0,6 Prozent tiefer indiziert. Im Mai sind die Uhrenexporte um fast ein Zehntel gesunken. Auch die Exporte insgesamt sind zurückgegangen und in die USA regelrecht eingebrochen.

Den stärksten Abschlag gibt es bei den SMIM-werten für Emmi (-4,9%). Der Milchverarbeiter hatte am Vorabend gemeldet, Grossaktionärin Miba habe 110'000 Namenaktien am Markt platziert.

pre/ys