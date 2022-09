Aktien Schweiz Vorbörse: Vor Fed- und SNB-Zinsentscheid etwas leichter erwartet

Zürich (awp) - Der Abwärtstrend an der Schweizer Aktienbörse dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien sorgten für eine trübe Stimmung, heisst es am Markt. Die Rezessionssorgen und die Zentralbanken hätten die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Daher sei vor der am Abend erwarteten grossen Zinserhöhung der US-Notenbank Fed die Risikobereitschaft der Anleger wohl nur gering. Und da am Donnerstagmorgen die Schweizerische Nationalbank (SNB) ebenfalls mit einem grösseren Zinsschritt nachdoppeln könnte, dürften ohnehin keine dickeren Taue zerschnitten werden. Vorsicht und Zurückhaltung laute das Motto, heisst es.

Die meisten Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbanker den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöhen werden. In der Vorwoche hatten die US-Konsumentenpreise für August derart negativ überrascht, dass einige Marktteilnehmer sogar einen ganzen Prozentpunkt für möglich halten. In jedem Fall sorgen sich die Akteure, dass der Kampf gegen die Teuerung die US-Wirtschaft in die Rezession führen wird. Dies signalisiert auch der Bondmarkt, wo die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen klar höher ist als die der zehnjährigen. Auch von der SNB wird ein Zinsschritt von 0,5 bis 0,75 Prozentpunkten erwartet. Dabei tendierten die Erwartungen zuletzt stärker in Richtung 0,75 Prozentpunkte.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr 0,21 Prozent tiefer bei 10'454,84 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um 1,3 Prozent auf den tiefsten Stand seit rund drei Monaten gefallen und steht nur noch rund 100 Zäher über dem Jahrestief von 10350 Zählern.

Dabei werden alle 20 SMI-Werte tiefer erwartet. Die Abschläge belaufen sich mehrheitlich auf -0,2 Prozent für Swisscom bis -0,4 Prozent für Credit Suisse. Einzig Richemont (-3,5%) sind noch tiefer indiziert. Allerdings werden die Anteile des Luxusgüterherstellers ex-Dividende von 3,25 Franken je Aktie gehandelt.

Die Aktien von CS (-0,4% auf 4,88 Fr.) regieren kaum auf die Kurszielerhöhung durch RBC auf 6,60 von bisher 6,00 Franken. Das Rating lautet "Sector Perform".

Kühne+Nagel (-0,8% auf 209,60 Fr.) werden nach einer Kurszielsenkung von Goldman Sachs tiefer indiziert. Die US-Bank hat das Preisziel für den Transportkonzern auf 195 von 231 Franken gesenkt.

Auf den hinteren Rängen halten sich die gestellten Kursabschläge mehrheitlich ebenfalls in Grenzen. Hier fallen allerdings Idorsia (-2,8%) negativ auf. Morgan Stanley hat den Biotechtitel auf "Underweight" von "Equal Weight" zurückgestuft.

pre/ys