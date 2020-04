Aktien Schweiz Vorbörse: Verluste nach jüngster Erholung erwartet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zur Wochenmitte auf Kursverluste. Damit dürfte der Leitindex SMI seine jüngste Erholung erst einmal unterbrechen. Die Vorgaben aus Übersee werden als uneinheitlich gewertet. So hat die Wall Street am Dienstag nach dem europäischen Börsenschluss klar nachgegeben. In Asien sticht derweil der japanische Nikkei mit einem kräftigen Plus hervor, nachdem die Regierung ein 900 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket vorgestellt hat.

Laut Händlern setzt sich damit die Ernüchterung durch, die sich bereits am Vortag im Zuge der neuesten Infektions- und Sterbezahlen abgezeichnet hatte. Gerade in den USA hätten die aktuellen Corona-Statistiken die Anleger verschreckt. Trotz der sich abzeichnenden Verluste betonen Händler aber, dass die jüngste Erholung immer noch beachtlich sei. Dies treffe umso mehr zu, als dass schon heute klar sei, dass die Wirtschaftsdaten der nächsten Wochen "abscheulich" sein werden.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI weist gegen 8.20 Uhr ein Minus von 1,33 Prozent bei 9'387,75 Punkten aus. Aktuell geben alle gestellten Titel nach.

Mit einem Minus von 0,5 Prozent halten sich die Aktien des Aromen- und Duftstoff-Spezialisten Givaudan noch am besten. Der Konzern ist trotz Corona-Krise dynamisch ins laufende Jahr gestartet. Etwas Federn lassen musste einzig die Luxusparfümerie. Seine mittelfristigen Ziele und die Dividendenpraxis hat das Genfer Unternehmen bestätigt.

Deutlich Einbussen zeichnen sich dagegen bei Zyklikern wie ABB (-1,9%) und Adecco (-1,8%) ab. Aber auch die beiden Grossbanken UBS (-1,8%) und CS (-1,7%) gehören vorbörslich zu den grössten Verlierern.

Die Genussscheine von Roche werden aktuell mit -1,1 Prozent gestellt. Der Konzern hatte am Vorabend mitgeteilt, dass der US-Zulassungsentscheid für den Produktkandidaten Risdiplam als Mittel gegen die Muskelerkrankung SMA erst im August fallen dürfte und nicht schon - wie bisher erwartet - Ende Mai. Grund dafür sind weitere Unterlagen, die Roche eingereicht habe.

Nachrichten gibt es aktuell vor allem aus den hinteren Reihen. So streicht der Maschinenbauer Komax (-4,9%) die Dividende ersatzlos, um die Liquidität angesichts der Coronakrise zu schonen.

Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 haben zudem Poenina und Addex vorgelegt (beide ohne vorbörsliche Kurse).

Beim Kunststoffkomponentenhersteller Dätwyler sorgen angepasste Kapazitäten im Geschäftsbereich Mobility sowie die Ankündigung von Kurzarbeit zusammen mit einer kassierten Prognose für vorbörsliche Verluste von 2,9 Prozent.

hr/hr