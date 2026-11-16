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16.11.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Verhaltener Start erwartet - Tech-Aktien im Blick

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Start in die neue Woche ab. Nach der starken Vorwoche könnte sich die am Freitag gestartete Konsolidierung vorerst fortsetzen. Im Zentrum des Interesses steht derzeit der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen. In der aktuellen Situation könnten die Märkte auf die Zahlen noch sensibler reagieren als gewöhnlich, heisst es dazu in Börsenkreisen. Auch das zweite Grossereignis der Woche findet in den USA statt: Der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic mit dem Chatbot Claude könnte am Donnerstag finden.

Im Vorfeld dieser beiden Termine stehe die Stimmung für die Tech-Aktien auf der Kippe, meint etwa die Onlinebank Swissquote. Die erhöhte Nervosität schlägt sich zum Wochenstart denn auch in deutlichen Kursverlusten in Tokio und insbesondere im Tech-lastigen koreanischen Kospi nieder. Bereits am Freitagabend hatten sich die Investoren in den USA von Halbleiteraktien getrennt. Aber auch darüber hinaus gehen die Blicke verstärkt nach Asien. Auf den Philippinen findet diese Woche der Gipfel des südostasiatischen Staatenbunds Asean statt, an dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird. Anschliessend ist am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ein Dreiertreffen zwischen Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 15'095 Punkten. Der Leitindex hält sich damit aber klar über der Grenze von 15'000, die er zu Beginn des Monats am Tag nach den Zwischenwahlen in den USA erstmals übertroffen hatte.

Von den 20 Blue Chips stehen vorbörslich 18 im Minus und 2 im Plus.

Am deutlichsten geben derzeit Geberit (-3,6%) nach, für welche Jefferies das Rating auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen hat. Auch Amrize (-2,1%) stehen nach einer Rückstufung durch Jefferies auf "Underperform" von "Hold" verstärkt unter Druck.

In die Gegenrichtung geht es dafür bei Holcim (+1,4%), wiederum nach einer Aktion derselben Bank. Hier hat Jefferies das Rating auf "Buy" von "Hold" geändert.

Und Lonza (+0,5%) erhalten von einer deutlichen Kurszielerhöhung durch die UBS und der Bestätigung der Kaufempfehlung Rückenwind.

Auch im breiteren Markt sorgen am nachrichtenarmen Tag vor allem Analysten-Einschätzungen für etwas Bewegung. So büssen etwa Adecco (-2,1%) nach einer Abstufung durch Kepler auf "Reduce" an Terrain ein und AMS Osram (-2,6%) nach einer Kurszielsenkung ebenfalls durch Kepler.

Bei letzterem Titel spielt wohl aber auch die zu Wochenbeginn insbesondere für Tech-Aktie fragile Stimmung mit. Auch Comet (-1,1%), VAT (-0,6%), Huber+Suhner (-0,6%) oder Inficon (-0,6%) haben in diesem Umfeld einen schweren Stand.

cf/cg

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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