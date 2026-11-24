Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten. Nach den kräftigen Gewinnen vom Vortag fallen die Avancen gemäss vorbörslichen Indikationen allerdings deutlich moderater aus. Im Fokus stehen neben den Technologiewerten auch Roche nach einer wichtigen US-Zulassung. Unterstützung kommt zudem vom Ölpreis. Brent kostet mit rund 88,90 Dollar je Fass so wenig wie seit Ende August nicht mehr. Trotz der Nahostrisiken stehen derzeit die besseren Versorgungsperspektiven im Vordergrund.

Die internationalen Technologiebörsen haben sich zuletzt kräftig vom Rückschlag der Vorwoche erholt. Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Die Aktie sprang am Montag um mehr als 30 Prozent nach oben, der Nasdaq um 6,5 Prozent. Auch in Asien sind Techwerte am Dienstag deutlich gefragt. "Die entscheidende Frage ist nun, ob der Montag den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder lediglich einen der heftigen Rebounds nach einer Kapitulationsphase", heisst es in einem Marktkommentar. Am Abend legen mit HP und Dell zwei weitere US-Technologiekonzerne Zahlen vor.

Roche nach US-Zulassung gefragt

Der SMI wird gegen 08.15 Uhr 0,30 Prozent höher bei 14'780 Punkten gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex um 1,1 Prozent zugelegt. Der SMIM steigt um 0,12 Prozent auf 3184 Punkte.

Bei den Blue Chips dominiert Grün. Roche PS (+0,6%) profitieren von einer weiteren US-Zulassung für Giredestrant. Analysten heben in Kommentaren dabei das aussergewöhnlich grosse Umsatzpotenzial des Mittels hervor. Auch Amrize (+0,6%), Richemont (+0,4%) und Lonza (+0,5%) legen überdurchschnittlich zu, letztere gestützt durch eine kräftige Kurszielerhöhung von Jefferies. Einzige Verlierer sind Partners Group (-1,4%) nach einer Rückstufung durch Barclays.

In den hinteren Reihen gefragt sind weiterhin die Technologiewerte. So dürften AMS Osram, Comet, Inficon und VAT (je +0,6%) an ihre Vortagesgewinne anknüpfen.

Deutlich tiefer werden dagegen EFG International (-2,9%) erwartet. Die Privatbank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten die Erwartungen leicht verfehlt. Vor allem die Nettoneugeldzuflüsse und Kosten-Ertrags-Verhältnis fielen etwas schwächer aus als erwartet.

Daneben geben auch Clariant (-1,7%) nach. Der Spezialchemiekonzern hat Gespräche über eine mögliche Übernahme von Ashland bestätigt.

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