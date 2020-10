Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch zum Wochenschluss

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zum Wochenschluss auf Stabilisierung. Nach den Verlusten zur Wochenmitte hatte sich der Leitindex SMI am gestrigen Donnerstag bis Handelsschluss knapp in die Gewinnzone vorgearbeitet und damit nur 1 Punkt unter der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Zählern geschlossen.

Insgesamt würden Investoren nun aber langsam beginnen, sich angesichts der US-Präsidentschaftswahlen zurückzuhalten, heisst es im Handel. In weniger als zwei Wochen werden die US-Bürger darüber entscheiden, wer künftig im Weissen Haus regiert. Trotz der wenigen verbleibenden Zeit machen die Verhandlungsführer der beiden politischen Lager in den USA weiterhin Hoffnung, dass es noch vor dem Wahltermin zu einer Einigung auf ein Konjunkturpaket komme. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen setzen Investoren weltweit grosse Hoffnung auf ein solches Paket.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,37 Prozent hinzu auf 10'036,19 Zähler. Alle 20 SMI-Titel notieren im Plus. Die Gewinnspanne reicht von +0,2 Prozent für SGS bis +3,4% bei ABB.

Der Industriekonzern hat den Markt mit einem Gewinnsprung überrascht. Grund dafür ist der per Mitte Jahr abgeschlossene Verkauf der Stromnetzsparte. Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen denn auch angenehm überrascht.

Ebenfalls klar im Plus notieren Schindler-PS (+1,9%) nach Zahlen. Der Rolltreppen- und Liftkonzern hat in den ersten neun Monaten etwas besser als erwartet abgeschnitten und zeigt sich für das Gesamtjahr etwas weniger pessimistisch als noch zuvor.

Der Pharmakonzern Novartis (+0,6%) profitiert unterdessen davon, dass er für einen Produktkandidaten von der EMA den "Orphan"-Status erhalten hat - welcher Arzneimitteln vorbehalten ist, die seltene, lebensbedrohliche oder chronisch behindernde Krankheiten behandeln.

Im breiten Markt fallen noch Komax nach Zahlen mit +1,7 Prozent positiv auf und auch Rieter gewinnen nach Zahlen ebenfalls 1,7 Prozent hinzu.

Analystenkommentare wirken derweil bei Bâloise (+1,2%) und SIG Combibloc (-0,8%) in unterschiedliche Richtungen.

hr/ys