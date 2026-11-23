Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Montag zu einem Stabilisierungsversuch ansetzen. Nachdem der Leitindex SMI zu Beginn der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 15'272 Punkten markiert hatte, rasselte er im Zuge der Schwäche des Tech-Sektors bis zum Börsenschluss am Freitag um rund 700 Punkte in die Tiefe. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte allein am Freitag um über 5 Prozent ab, nachdem die Freude über den ersten Handelstag von Anthropic der Ernüchterung gewichen ist. Gemäss den vorbörslichen Kursen steuern die hiesigen Blue Chips nun auf eine freundliche Eröffnung der neuen Woche zu.

Die zumindest vorläufige Beruhigung zeigt sich auch an der Erholung einiger asiatischer Märkte und in klar positiven US-Futures. Für eine Entwarnung sei es aber dennoch zu früh, heisst es etwa in einem Kommentar von LBBW. Denn der breite Ausverkauf an den Aktienmärkten der vergangenen Woche sei ein Beleg für die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Wie gründlich die Stimmung gekippt sei, zeige sich allein schon an der Entwicklung des Börsenneulings Anthropic, der am ersten vollen Handelstag nach dem IPO um beinahe 9 Prozent zurückgefallen sei und phasenweise nur noch knapp über dem Ausgabepreis notiert habe.

Tech-Werte bleiben im Fokus

Nach der Talfahrt der Vorwoche sind hierzulande am Montag insbesondere einige Tech-Aktien gesucht. So werden VAT (+2,3%), Comet, Inficon sowie Huber Suhner (je +2,1%) oder auch AMS Osram (+3,4%) klar höher gestellt.

Der SMI steht um 08.15 Uhr 0,09 Prozent höher bei 14'585 Punkten, etwas gebremst von den leicht negativen Vorzeichen der Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche. Die Mehrheit der Aktien steht indes knapp im Plus. Der SMIM legt 0,13 Prozent auf 3161 Punkte zu.

Für ABB (+1,1%) geht es nach der Ankündigung eines grösseren Zukaufs in Deutschland etwas deutlicher nach oben und für Sandoz (+1,1%) nach einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" von "Hold".

Gegen den Trend büssen Amrize (-1,9%) deutlich an Terrain ein. Für Julius Bär werden keine vorbörslichen Kurse gestellt. Die Bank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten 2026 die Schätzungen der Analysten weitgehend verfehlt.

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