Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierungsversuch nach schwacher Vorwoche

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen eine freundliche Eröffnung ab. Nach dem Rücksetzer von vergangenem Freitag und der insgesamt schwächeren Woche aufgrund von Gewinnmitnahmen könnte sich der Leitindex SMI damit wieder etwas stabilisieren. Aus dem Nahen Osten kommen derzeit zwar keine Entspannungssignale und die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA fielen insgesamt schwach aus. Aber trotz der steigenden Risiken würden die Bullen nicht weichen, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote.

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist am Wochenende die Frist ausgelaufen, binnen derer die USA und Teheran Verhandlungen etwa über das iranische Atomprogramm abschliessen wollten. Gegen die Waffenruhe und weitere Punkte des Abkommens war in den vergangenen Wochen allerdings mehrfach verstossen worden. Zuletzt provozierte US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung einer Übernahme der Strasse von Hormus. Der Iran wiederum hat die Pläne zurückgewiesen und die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage gestellt.

Ölpreis wieder unter 89 Dollar

Angesichts der Neuigkeiten aus der Golfregion sei die Reaktion an den Energiemärkten relativ besonnen ausgefallen, so der Tenor in Marktkreisen. Der Ölpreis hat sich denn auch nach einem vorübergehenden Anstieg auf über 89 Dollar in der Nacht auf Montag wieder deutlicher unter dieser Grenze etabliert.

Der SMI steht im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär 0,17 Prozent höher bei 14'415 Punkten. Der SMIM der mittelgrossen Werte legt gleichzeitig 0,21 Prozent auf 3203 Punkte zu.

Unternehmensnews gibt es zum Start in die neue Woche nur wenige, was sich im Verlauf der Woche aber ändern wird. Das Datenhighlight aus konjunktureller Sicht dürfte die Publikation des Protokolls der jüngsten Sitzung des Fed am Mittwoch sein. Besonders spannend sei dies angesichts der bislang sehr zurückhaltenden Kommunikation des neuen Chefs der Notenbank, Kevin Warsh, heisst es dazu im Handel.

Die Blue Chips werden vorbörslich alle im Bereich von +0,1 bis +0,2 Prozent gehandelt. Auch der SMI-Anwärter Sandoz (+0,1%) bewegt sich mit dem Markt. Der Basler Generikakonzern hat mit dem chinesischen Biotechunternehmen Shanghai Henlius Biotech eine Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von bis zu zehn sogenannten Biosimilars geschlossen.

Etwas mehr Bewegung gibt es im breiteren Markt für einzelne Werte. Beim Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG kommt es innerhalb eines Jahres zum zweiten abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze. Die Aktie büsst in der Folge vorbörslich gegen den Trend mit einem Minus von 2,4 Prozent klar an Terrain ein.

In die andere Richtung geht es hingegen für Accelleron (+4,6%) nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Berenberg. Der aktuelle Wachstumszyklus sei stärker und nachhaltiger als bisher angenommen, heisst es unter anderem bei der Bank zur Begründung.

cf/hr