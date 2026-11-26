Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen klar höher in die Sitzung starten. Nach den Verlusten des Vortages, verursacht unter anderem durch die neuen Zoll-Ankündigungen aus den USA, kommt es offenbar zu einer Gegenbewegung unter Führung der Leitbörsen in den USA. Dort haben sich die Kurse per Saldo zwar nur moderat verändert, nach Börsenschluss in Europa kam es jedoch nach vorerst massiven Verlusten zu einer selten gesehenen Aufholjagd. Der Dow Jones kletterte dabei von seinem Tagestief um rund 1000 Punkte nach oben und schloss knapp positiv. Die Techbörse Nasdaq lag zeitweise beinahe 5 Prozent im Minus, büsste aber am Ende weniger als 1 Prozent ein.

Die zum Schluss bescheidenen Kursveränderungen in den USA vom Vortag würden die signifikanten Umschwünge im Tagesverlauf verdecken, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Die Erholung - insbesondere der Tech-Aktien der Nasdaq - seien ein Beweis dafür, dass der Appetit der Investoren auf Technologie-Werte nach der Korrektur seit Sommer keinesfalls gestillt sei. Am Berichtstag werden nun die US-Märkte wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen bleiben und am "Black Friday" wird nur verkürzt gehandelt, womit sich die zuletzt hohe Volatilität wieder etwas beruhigen könnte.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.15 Uhr um 1,30 Prozent höher bei 14'855 Punkten. Trotz der sehr schwachen Vorwoche bleiben damit die Notierungen von 15'000 und mehr in Sichtweite. Von den vorbörsliche gehandelten Aktien stehen praktisch alle höher, zum Teil deutlich.

Ölpreis mit kräftigem Aufschwung

Die Sorgen um neue Eskalationen in Nahen Osten, nachdem es erneut zu Explosionen auf Öltankern gekommen sein soll, hinterlassen derweil deutliche Spuren bei den Ölpreisen. Nachdem am Vortag im Tief noch etwas über 89 US-Dollar für ein Fass der Sorte Brent bezahlt wurden, schnellten die Preise im Tagesverlauf und in der Nacht auf Donnerstag auf mittlerweile rund 95 Dollar in die Höhe.

Nachrichten zu einzelnen Unternehmen sind derzeit Mangelware. Die Aufholjagd an der Nasdaq schlägt sich aber zumindest vorbörslich auch in den Kursen hiesiger Tech-naher Werte nieder. So stehen ABB (+3,3%), Logitech (+3,2%) und VAT (+4,4%) unter den Top-50 sowie Comet (+3,8%), Huber+Suhner (+3,7%) oder Inficon (+3,6%) allesamt mehr als deutlich im Plus.

AMS Osram werden gar um über 8 Prozent höher gestellt, wobei die Aktie noch immer von der am Vortag bekanntgegebenen Übereinkunft mit Samsung profitieren, die den Kurs am Mittwoch bereits um beinahe 7 Prozent nach oben getrieben hat.

Weitere Blue Chips wie Amrize (+3,6%) und Holcim (+2,1%) oder auch Richemont (+2,3%) und UBS (+2,4%) steuern ebenfalls auf eine positive Eröffnung zu.

Nach unten geht es einzig für Bachem (-1,6%) im Vorfeld eines Investorentages.

cf/hr