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19.11.2026 08:39:36
Aktien Schweiz Vorbörse: Spannung vor Anthropic-Billionen-IPO
Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit leichten Gewinnen erwartet. Klarer Höhepunkt ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Nachmittag an der Nasdaq. Noch am Vorabend wurde der Ausgabepreis hochgesetzt, was ein gutes Zeichen für die Nachfrage sei, hiess es von Börsianern. Gleichzeitig seien die Märkte nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen werde. "So oder so dürfte der Börsengang zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt", so ein Händler. Volatil dürfte es in jedem Fall werden.
Von den Vorgaben sind kaum stützende Impulse zu erwarten. Die Wall Street entwickelte sich nach Börsenschluss in Europa gemischt, in Asien liegen die Indizes bis auf den Nikkei im Minus. Im Verlauf des Vormittags rücken hierzulande die Aussenhandelsdaten mit den Uhrenexporten in den Blick, aus den USA könnte der Philly Fed Index für Interesse sorgen. Zudem findet das Treffen zwischen Trump, Putin und Xi am Rande des APEC-Gipfels statt.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.10 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 14'935 Punkten. Bis auf Novartis werden alle SMI-Werte im Plus erwartet.
Novartis (-0,7%) steht mit einem Investorentag im Fokus. Der Pharmakonzern hat wie am Markt erwartet seine mittelfristigen Ziele aktualisiert. Dabei wurden die Umsatzprognosen für diverse Schlüsselprodukte angehoben. Novartis erwartet zudem bis 2031 zahlreiche zulassungsrelevante Studienergebnisse.
Mit Daten zu den Uhrenexporten sollten wie üblich Richemont (+0,4%) und Swatch (+0,3%) im Auge behalten werden.
Der Aufzugbauer Schindler (+0,2%) lädt ebenfalls zu einem Kapitalmarkttag ein.
Angesichts des Anthropic-IPO werden einmal mehr auch die hiesigen Profiteure des KI-Booms wie ABB (+1,0%), VAT (+1,8%) oder AMS Osram (+2,4%) im Fokus stehen.
Belimo (+2,8%) profitieren von einer Hochstufung durch Oddo BHF.
dm/to
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