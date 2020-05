Aktien Schweiz Vorbörse: Sorgen um zu schnelle Lockerung belasten

Zürich (awp) - So langsam holt die Realität die Investoren weltweit ein - auch am Schweizer Aktienmarkt. Während in den vergangenen Wochen noch die Aussicht auf eine schrittweise Aufhebung des weltweiten Lockdowns die Anlegerstimmung beflügelt hatte, wiege nun der mögliche finanzielle Schaden einer zu schnellen Eröffnung auf den Märkten, heisst es von Händlerseite.

Zuletzt hatte auch der medizinische Berater des Weissen Hauses, Anthony Fauci, vor den Gefahren einer zu schnellen Wiedereröffnung gewarnt. Sollten die langsam gelockerten Beschränkungen nämlich wieder eingeführt werden müssen, dürfte der wirtschaftliche Schaden kaum abzumessen sein. Die US-Börsen hatten denn auch im Minus geschlossen, und auch in Asien kommen die meisten Märkte ebenfalls leicht zurück.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI verliert gegen 8.15 Uhr 1,20 Prozent auf 9'616,23 Punkte. Vorbörslich werden sämtliche SMI-Titel bis auf Alcon tiefer gestellt.

Die Berichtssaison nähert sich mittlerweile ihrem Ende. Mit der ehemaligen Novartis-Tochter Alcon (+1,3%) berichtete noch ein Blue Chip am Dienstagabend nach Börsenschluss über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal. Unter Analysten überwiegen am Morgen die positiven Kommentare. Dem Augenspezialisten sei es gelungen, teilweise besser als erwartet abzuschneiden.

Alcon ist damit aber auch der einzige Blue Chip, der sich vorbörslich im Plus bewegt. Bei Zyklikern wie ABB oder auch Adecco (beide -1,8%) oder auch LafargeHolcim (-1,6%) machen sich hingegen die wieder gestiegenen Konjunktursorgen bemerkbar.

Überdurchschnittlich abwärts geht es zudem für die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-1,9%) und CS (-1,8%).

Noch deutlicher fallen aber AMS-Aktien. Sie büssen 5,3 Prozent ein, nachdem der Sensorenhersteller am Vorabend angekündigt hatte, das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen zu wollen, um die Schuldenlast durch die milliardenschwere Übernahme von Osram zu erleichtern.

Beim IT-Unternehmen SoftwareOne macht sich der Verkauf von Aktien durch Grossaktionäre belastend bemerkbar, wie der Verlust von 6,4 Prozent zeigt.

