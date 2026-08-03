Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9323 0.1%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’043 - Bitcoin 50’690 -1.0%  Dollar 0.8090 0.2%  Öl 83.1 -7.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AstraZeneca-Aktie: Pharmariese prüfte wohl Übernahme von Bristol Myers Squibb
Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse
Nordex-Aktie: Rumänischer Windpark rüstet mit deutschen Turbinen auf
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’118.65
Pkt
-27.08
Pkt
-0.86 %
31.07.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

03.08.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: SMI zum Wochenstart fest erwartet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Montag auf einen freundlichen Wochenstart hin. Investoren steht eine abermals datenreiche Woche bevor, in der Unternehmenszahlen ebenso im Fokus stehen wie zahlreiche Wirtschaftsdaten.

Zum Wochenstart dürften allerdings zunächst die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt den Ton angeben. Hier gibt es Anzeichen einer Deeskalation. So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde, schrieb Trump in der Nacht auf seiner Plattform Truth Social.

Die Ölpreise haben mit deutlichen Preisrückgängen auf die Nachricht reagiert. Auch die US-Futures deuten aktuell auf eine klar positive Eröffnung hin. Dagegen fallen die wichtigsten asiatischen Börsenindizes überwiegend zurück.

Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den Leitindex SMI vorbörslich um 0,62 Prozent höher bei 14'435 Punkten. Mitte vergangener Woche hat das Barometer bei 14'656 Zählern eine weitere Bestmarke gesetzt. Den SMIM der mittelgrossen Werte berechnet Bär mit 3154 Punkten (+1,2%).

Nestlé setzen Sonderrolle fort

Von den 20-SMI-Einzelwerten gewinnen vorbörslich alle bis auf Schwergewicht Nestlé (-0,5%) hinzu. Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns hatten seit Vorlage der Halbjahreszahlen einen recht volatilen Lauf.

Die grössten vorbörslichen Gewinne von bis zu 1,9 Prozent verzeichnen unterdessen Richemont, der Versicherer Zurich sowie Logitech.

Auch Novartis und Holcim (beide +1%) sind weiter vorne im Gewinnerfeld anzutreffen. Während Novartis eine Zulassungserweiterung für sein Prostatakrebsmittel Pluvicto in den USA erhalten hat, trennt sich Holcim vom Geschäft auf den Philippinen.

Sandoz vorbörslich gesucht

Noch stärkere Ausschläge sind allerdings beim SMI-Anwärter Sandoz (+3,1%) zu beobachten. Der Generika-Konzern hat seine juristische Vergangenheit in den USA nahezu aufgearbeitet und sich dafür mit 43 US-Bundesstaaten und Territorien sowie einer Gruppe indirekter Wiederverkäufer auf Vergleiche geeinigt. Zusammengenommen summieren sich die Vergleiche auf knapp 480 Millionen US-Dollar.

In den hinteren Reihen fallen noch Oerlikon (+3,3%) und Landis+Gyr (+3,8%) auf. Beim Stromzählerspezialisten Landis kommt das Festpreisangebot zum Rückkauf eigener Namenaktien gut an.

Insgesamt versprechen die kommenden Tage einmal mehr eine Mischung aus Unternehmens- und Konjunkturzahlen. Hierzulande werden die Blue Chips Swiss Re, Zurich, Swisscom und Amrize erwartet. Marktbewegend könnten unterdessen die ersten Quartalszahlen von SpaceX im Laufe der Woche werden, bevor zum Wochenschluss der monatliche US-Arbeitsmarktbericht mögliche Rückschlüsse für die weitere US-Zinspolitik erlaubt.

hr/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Versöhnlicher Monatsabschluss
02.08.26 Logo WHS 3 Profi-Trader zeigen: So entsteht ein erfolgreicher Trade
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’918.72 19.72 S3PBUU
Short 15’230.35 13.71 S3CBQU
Short 15’778.53 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’346.14 31.07.2026 17:30:53
Long 13’715.99 19.19 SYB31U
Long 13’408.00 13.71 SNB4VU
Long 12’850.13 8.94 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Elon Musk warnt: Amerika steuert auf Staatsbankrott zu - KI als letzte Hoffnung
Oracle-Aktie nach 52-Wochen-Tief: Warum eine Verdopplung bis 2028 realistisch sein könnte
Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Vor Senatsabstimmung: Goldman-Sachs-Chef Solomon spricht sich für Clarity Act aus
KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’118.65 -0.86%